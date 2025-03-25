О неожиданной опасности жевательной резинки предупредили ученые

Оказалось, что жевательная резинка может являться значительным источником микропластика, который попадает в организм человека, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они выяснили, что при жевании одной жвачки в слюну выделяются сотни, а иногда и тысячи микроскопических пластиковых частиц, пишет The American Chemical Society (ACS).

"Было проверено десять популярных брендов жевательной резинки – пять с синтетической основой и пять с натуральной. В эксперименте использовался единый метод: один человек жевал каждую пробу в течение четырех минут, а затем собирал образцы слюны каждые 30 секунд. В отдельном эксперименте слюна собиралась на протяжении 20 минут, чтобы выяснить, как изменяется количество выделяемых частиц со временем", – говорится в публикации.

Оказалось, что в среднем каждая жевательная резинка выделяет около 100 частиц пластика на грамм, а в некоторых случаях – до 600 на грамм. Поскольку стандартный вес одной жвачки составляет от двух до шести граммов, одна большая пластинка может выделить до трех тысяч микропластиковых частиц.

Авторы исследования предполагали, что синтетические жвачки будут выделять больше пластика, но анализ показал, что и те, и другие содержат примерно одинаковое количество микропластика. Более того, все тестируемые жвачки содержали одни и те же полимеры: полиолефины (включая полиэтилен и полипропилен), полиэтилентерефталат (ПЭТ), полиакриламиды и полистирол.

"Наибольшая часть частиц высвобождалась в первые две минуты жевания – 94% всех выделенных частиц фиксировались уже через восемь минут. Это происходит не из-за действия слюны, а из-за механического истирания жевательной основы", – говорится в исследовании.

Ученые предлагают жевать одну и ту же жвачку дольше и реже менять ее на новую. Это поможет уменьшить количество микропластика, которое поглощает человек. Также исследователи напоминают, что выброшенная жевательная резинка сама по себе является источником пластикового загрязнения окружающей среды, поскольку большая часть ее состава – это пластик.

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