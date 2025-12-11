#Казахстан в сравнении
Мир

Парашютист зацепился за крыло самолета и повис

Прыжок с парашютом, самолет, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 23:31 Фото: Jarred Nolan / ATSB
Опытный австралийский парашютист выполнял третий прыжок за день, но в момент, когда мужчина прыгнул из самолета с высоты 4,5 тысячи метров, его ручка от запасного парашюта зацепилась за крыло, и он раскрылся, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, инцидент произошел во время прыжка в Северном Квинсленде 20 сентября этого года, когда самолет Cessna Caravan вылетел из аэропорта Талли для запланированного группового прыжка с парашютом в составе 16 человек.

Парашютист Адриан Фергюсон попытался совершить чистый прыжок, но, готовясь к прыжку, его отбросило назад парашютом, и он выпал из самолета. Его ноги задели левый горизонтальный стабилизатор самолета, причинив технике существенные повреждения.

Перед этим спортсмен сильно ударился ногами о борт и порезал стопы. К счастью, мужчина быстро сориентировался, разрезал стропы (грузозахватные приспособления в виде канатов) ножом и раскрыл основной парашют.

В ходе чрезвычайной ситуации 13 парашютистов покинули самолет, а 2 остались в дверном проеме. После этого самолет снизился со скоростью около 120 узлов, и в диспетчерскую службу Брисбенского центра управления воздушным движением был подан сигнал бедствия.

Ранее сообщалось, что женщина на Toyota Camry столкнулась с самолетом на американской трассе.

Аксинья Титова
