Аким Хромтау избежал тюрьмы после получения взятки

В Хромтау вынесли приговор бывшему акиму города Сагындыку Шабыкбаеву, обвиненному в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

Также на скамье подсудимых был житель Актобе Нурбек Казбек, обвиненный в получении взятки и вымогательстве.



Согласно материалам дела, подсудимый Казбек в октябре потребовал от подрядчика по благоустройству и ремонтным работам передать через него акиму Хромтау Шабыкбаеву 400 тысяч тенге, а ему лично 1 100 000 тенге в качестве взятки. Он угрожал применением силы, если деньги не получит в установленный срок. В результате подсудимый причинил потерпевшему ущерб в размере 700 000 тенге, пишет Казинформ.

Оба подсудимых полностью признали свою вину. Дело было рассмотрено в сокращенном порядке.

В суде потерпевший простил подсудимого Казбека. В связи с этим дело по вымогательству прекратили, и он осужден только за получение взятки.

Суд признал обоих подсудимых виновными.

Экс-акиму Хромтау Сагындыку Шабыкбаеву назначено наказание в виде штрафа в 30-кратном размере полученной взятки, 12 млн тенге. С учетом времени содержания под стражей окончательный размер штрафа составил 11 355 151 тенге. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в судебных и органах местного самоуправления.

Нурбек Казбек признан виновным и ему также назначен штраф в 30-кратном размере взятки, 12 млн тенге. С учетом времени содержания под стражей (660 576 тенге) окончательный размер штрафа составил 11 339 424 тенге.

В ноябре 2025 года стало известно, что аким города Хромтау задержан по подозрению в получении взятки и до окончания следствия находился в следственном изоляторе.