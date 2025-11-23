За что арестовали бывшего президента Бразилии: появились подробности

Бразильская полиция арестовала бывшего президента Жаира Болсонару по подозрению в заговоре с целью побега и избежания 27-летнего тюремного заключения за организацию попытки государственного переворота, сообщает Zakon.kz.

В сентябре Болсонару был признан виновным в попытке сохранить власть после поражения на переизбрании в 2022 году. Он стал первым бывшим президентом крупнейшей экономики Латинской Америки, признанным виновным в попытке отмены результатов выборов. Он отрицает свою вину.

Судья Александре де Мораес, который курировал дело, вынес постановление об аресте Болсонару, заявив, что его браслет был взломан в субботу, 22 ноября, в 00:08. Его адвокаты оспаривают это заявление, пишет ABC.

70-летний Болсонару находился под домашним арестом и был обязан носить устройство, поскольку считалось, что он может сбежать.

Коллегия Верховного суда, рассматривающая дело Болсонару, проведет внеочередное заседание 24 ноября 2025 года по вопросу постановления о вынесении постановления по делу де Мораеса. В сентябре та же коллегия вынесла Болсонару обвинительный приговор четырьмя голосами против одного. Коллегия может либо оставить в силе, либо отменить постановление об аресте.

Это судебное разбирательство проводится отдельно от дела о попытке переворота, за которое Болсонару был осужден и приговорен к 27 годам тюремного заключения. Его адвокаты еще могут подать апелляции по этому делу до того, как он начнет отбывать наказание. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе, после того как будут рассмотрены все апелляции на его приговор.

Адвокаты Болсонару обратились в Верховный суд Бразилии с просьбой оставить его дома для отбывания наказания, ссылаясь на плохое состояние его здоровья, однако бразильское законодательство требует, чтобы все осужденные начинали отбывать наказание в тюрьме.

В пятницу Болсонару подал ходатайство в Верховный суд с просьбой перевести его в режим домашнего ареста, ссылаясь на плохое состояние здоровья. Суд отклонил ходатайство, заявив, что оно утратило смысл после превентивного ареста. Судья также недавно отозвал прошения о встречах с Болсонару.

Ранее Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию бывшего президента.