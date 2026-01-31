#Казахстан в сравнении
Мир

Казахская кухня оказалась в аутсайдерах мирового рейтинга

Зеленый базар, рынок, казахские национальные угощения, курт, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 05:25 Фото: Zakon.kz
В рейтинге стран самых вкусных кухонь мира за 2025 год казахские блюда оказались в конце списка, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг стран самых вкусных и невкусных кухонь мира за 2025 год представил портал World Population Review. Он составляется из 400 тыс. пользовательских оценок более чем 11 тыс. блюд. Каждая из 99 стран получила оценку по шкале от нуля до пяти баллов.

Список, составленный изданием, возглавила Греция. Отмечается, что национальные блюда страны просты в приготовлении и наполнены свежими продуктами. На втором месте в рейтинге – Италия, за ней следуют Мексика, Турция и Испания. Блюда из этих стран получили самые высокие оценки критиков и дегустаторов в 2025 году.

Казахстан и Армения заняли 92-е и 93-е места.

"Понятие лучшей кухни все же несколько субъективно, так как вкусы каждого человека индивидуальны", – дипломатично отмечает издание.

В 2025 году Казахстан улучшил показатели в рейтинге стран по индексу свободного интернета.

Фото Алия Абди
Алия Абди
