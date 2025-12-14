Шампанское за 80 тысяч евро со свадьбы принца Чарльза и Дианы не купили на аукционе

12 декабря аукционному дому Bruun Rasmussen в Дании не удалось продать бутылку шампанского Dom Perignon, выпущенного к свадьбе принца Чарльза и Дианы, сообщает Zakon.kz.

Как передает Associated Press, стартовую цену для лота установили в 600 тыс. датских крон. Это около 80 тыс. евро. Этикетка содержала надпись о создании напитка в честь брака принца Уэльского и леди Дианы Спенсер с указанием даты церемонии.

Глава топ-менеджмента Bruun Rasmussen Томас Розендаль сообщил, что проведенные тесты подтверждают пригодность вина к употреблению.

Фото: Bruun.Rasmussen.Auctioneers

Однако в ходе торгов ставки не достигли установленного порога.

"Заявки не достигли желаемой минимальной цены, и поэтому, к сожалению, лот не был продан", – рассказала представитель аукционного дома Кирстине Дам Фрид.

По ее словам, аукционный дом ожидал более активного интереса, учитывая редкость предмета и внимание к королевской тематике. При этом повторные торги или иные способы продажи пока не анонсированы.

Принц Чарльз, ныне король Карл III, женился на Диане Спенсер в соборе Святого Павла в Лондоне 29 июля 1981 года. Венчание прошло в соборе Святого Павла в Лондоне, после чего состоялся прием в Букингемском дворце.

В честь этого события было выпущено шампанское ограниченным тиражом. Всего изготовили 12 бутылок.

#ElFinancieroTV | 📈🍾 Una botella de champaña de Dom Perignon de la boda del príncipe Carlos y Lady Di se subastará; la bebida está evaluada en 95 mil dólares.

📺: @TonyAguirre10 pic.twitter.com/z2RGMDkorT — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) December 10, 2025

