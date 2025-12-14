#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Мир

Шампанское за 80 тысяч евро со свадьбы принца Чарльза и Дианы не купили на аукционе

Свадебное шампанское принца Чарльза и Дианы, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 08:38 Фото: Bruun.Rasmussen.Auctioneers
12 декабря аукционному дому Bruun Rasmussen в Дании не удалось продать бутылку шампанского Dom Perignon, выпущенного к свадьбе принца Чарльза и Дианы, сообщает Zakon.kz.

Как передает Associated Press, стартовую цену для лота установили в 600 тыс. датских крон. Это около 80 тыс. евро. Этикетка содержала надпись о создании напитка в честь брака принца Уэльского и леди Дианы Спенсер с указанием даты церемонии.

Глава топ-менеджмента Bruun Rasmussen Томас Розендаль сообщил, что проведенные тесты подтверждают пригодность вина к употреблению.

Фото: Bruun.Rasmussen.Auctioneers

Однако в ходе торгов ставки не достигли установленного порога.

"Заявки не достигли желаемой минимальной цены, и поэтому, к сожалению, лот не был продан", – рассказала представитель аукционного дома Кирстине Дам Фрид.

По ее словам, аукционный дом ожидал более активного интереса, учитывая редкость предмета и внимание к королевской тематике. При этом повторные торги или иные способы продажи пока не анонсированы.

Принц Чарльз, ныне король Карл III, женился на Диане Спенсер в соборе Святого Павла в Лондоне 29 июля 1981 года. Венчание прошло в соборе Святого Павла в Лондоне, после чего состоялся прием в Букингемском дворце.

В честь этого события было выпущено шампанское ограниченным тиражом. Всего изготовили 12 бутылок.

10 декабря премьер-министр Италии Джорджа Мелони аппетитно рассказала об итальянской кухне, а теперь уже 77-летний король Великобритании – о здоровье на фоне борьбы с раком.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Кусок свадебного торта королевы Елизаветы и принца Филиппа продали на аукционе
08:44, 08 ноября 2024
Кусок свадебного торта королевы Елизаветы и принца Филиппа продали на аукционе
Наряды принцессы Дианы выставили на аукцион
08:08, 16 июня 2025
Наряды принцессы Дианы выставили на аукцион
Блузку принцессы Дианы продадут на аукционе
09:05, 26 ноября 2023
Блузку принцессы Дианы продадут на аукционе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: