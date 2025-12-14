#Казахстан в сравнении
Мир

Лукашенко помиловал 123 осужденных иностранца

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 09:33 Фото: Zakon.kz
Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 иностранца, осужденных за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность, сообщает Zakon.kz.

О решении сообщила пресс-служба президента Беларуси. Амнистия для 123 человек стала возможна благодаря договоренностям с Дональдом Трампом.

"В рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь, введенных администрацией предыдущего президента США Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций против Республики Беларусь главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность", – говорится в сообщении.

Сообщается, что "данный жест также осуществлен в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей".

"Он направлен на ускорение позитивной динамики развития взаимоотношений со странами-партнерами Республики Беларусь и в интересах стабилизации ситуации в Европейском регионе в целом".

Всего за последнее время с учетом решений, принятых президентом Беларуси в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек. Среди них граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.

Ранее Лукашенко во время визита в Бишкек рассказал о жизни экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который находится в Беларуси с 2010 года.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
