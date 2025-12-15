#Казахстан в сравнении
Мир

Миллиардер из Китая решил найти невесту в соцсетях

Миллиардер из Китая ищет жену, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 07:25 Фото: pixabay
Профессиональный инвестор из Китая Лю Синь с состоянием более 1,4 млрд долларов разместил объявление о поиске жены в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Изначально 30-летний мужчина сделал публикацию анонимно, но затем признался в этом СМИ и назвал свое настоящее имя. Он назвал себя "определенно не уродливым", но в то же время "довольно толстым". Об этом пишет газета South China Morning Post.

Лю известен своей деятельностью на рынке инвестиций и является одним из 10 крупнейших индивидуальных акционеров сразу в нескольких компаниях, акции которых котируются на бирже. Он оставил комментарии открытыми и пост о поиске жены собрал более тыс. комментариев, а некоторые женщины оставили под ним и последующей публикацией свою личную информацию и фотографии.

О себе он также сообщил, что имеет "любовный мозг". Так в Китае называют людей, страдающих от иррациональной тоски без романтических отношениях. Лю отметил, что имел лишь минимальный "романтический опыт" после семейных проблем, случившихся в 2018 году.

Инвестор заявил, что не ожидает от будущего партнера соответствия ему в финансовом аспекте. Его будущая жена должна быть любящей, способной заботиться о других людях и желающей завести детей. Лю также охарактеризовал себя как чрезвычайно патриотичного и националистически настроенного человека.

"Пользователи интернета усомнились в искренности намерений Лю", – отмечает издание.

Некоторые из них отметили, что мужчина мог бы найти жену на одном из элитных мероприятий, которые проводятся именно для знакомств, а значит у него могли быть и иные мотивы при публикации поста. Другие сообщили о неоднозначной репутации Лю. Мужчину якобы обвиняют в привлечении инвесторов в падающие рынки. Инвестор отверг эти обвинения, заявив, что такие действия были бы незаконными, а он сам действительно настроен найти жену.

"Инвестор пообещал публично рассказать о будущих отношениях", – говорится в публикации.

На днях в Таиланде при загадочных обстоятельствах погибла блогер, известная своими пристрастиями к пластическим операциям.

Фото Алия Абди
Алия Абди
