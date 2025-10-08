Роналду стал первым игроком-миллиардером в истории мирового футбола

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду признан первым футболистом-миллиардером с финансовым состоянием в 1,4 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации Bloomberg, финансовый капитал лидера саудовского "Аль-Насра" сейчас достиг 1,4 млрд долларов. Эти цифры позволили португальцу стать первым футболистом в истории, кто достиг статуса миллиардера.

Как известно, нынешним летом Роналду подписал новый контракт со своим клубом на сумму более 400 млн долларов.

Ранее за аналогичный договор он заработал более 550 млн долларов. Помимо этого, Криштиану имеет ряд крупных соглашений с различными известными компаниями.

Фото: Instagram/cristiano

По сведениям A Bola, 7 октября капитан "Аль-Насра" удостоился специальной награды за заслуги перед сборной Португалии, майку которой он носит уже 22 года.

🚨 Cristiano Ronaldo: "I thank all my teammates for everything I’ve learned from them – and even from this younger generation too".



"Our goal is to win the next two games and qualify for the World Cup. What happens at the World Cup, we’ll see…". pic.twitter.com/fRTTxCE9SA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2025

"Благодарен всем своим партнерам по командам за все, чему научился у них, и у игроков нового поколения тоже. Наша цель – выиграть ближайшие два матча и поехать на чемпионат мира. Что будет на мундиале, посмотрим позже". Криштиану Роналду

40-летний футболист прибыл на родину для получения ценного трофея от Portugal Football Globes. За 22 года форвард сыграл за национальную команду 223 матча и забил 141 гол. Роналду выиграл Евро-2016, а также дважды победил в Лиге наций УЕФА.

11 и 14 октября португальская дружина сыграет в отборе ЧМ-2026 против Ирландии и Венгрии, соответственно.