#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.63
632.24
6.61
Спорт

Роналду стал первым игроком-миллиардером в истории мирового футбола

Футбол Игрок Миллиардер, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 15:15 Фото: Instagram/cristiano
Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду признан первым футболистом-миллиардером с финансовым состоянием в 1,4 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации Bloomberg, финансовый капитал лидера саудовского "Аль-Насра" сейчас достиг 1,4 млрд долларов. Эти цифры позволили португальцу стать первым футболистом в истории, кто достиг статуса миллиардера.

Как известно, нынешним летом Роналду подписал новый контракт со своим клубом на сумму более 400 млн долларов.

Ранее за аналогичный договор он заработал более 550 млн долларов. Помимо этого, Криштиану имеет ряд крупных соглашений с различными известными компаниями.

Фото: Instagram/cristiano

По сведениям A Bola, 7 октября капитан "Аль-Насра" удостоился специальной награды за заслуги перед сборной Португалии, майку которой он носит уже 22 года.

"Благодарен всем своим партнерам по командам за все, чему научился у них, и у игроков нового поколения тоже. Наша цель – выиграть ближайшие два матча и поехать на чемпионат мира. Что будет на мундиале, посмотрим позже".Криштиану Роналду

40-летний футболист прибыл на родину для получения ценного трофея от Portugal Football Globes. За 22 года форвард сыграл за национальную команду 223 матча и забил 141 гол. Роналду выиграл Евро-2016, а также дважды победил в Лиге наций УЕФА.

11 и 14 октября португальская дружина сыграет в отборе ЧМ-2026 против Ирландии и Венгрии, соответственно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Роналду назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола
11:43, 04 февраля 2025
Роналду назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола
Роналду признан лучшим легионером саудовского футбола
17:56, 02 сентября 2024
Роналду признан лучшим легионером саудовского футбола
Роналду получил награду за вклад в португальский футбол
16:53, 12 ноября 2024
Роналду получил награду за вклад в португальский футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: