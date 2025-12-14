Любительница пластических операций загадочно погибла в Таиланде

Сотрудники отельного комплекса Patong Tower в Таиланде обнаружили тело известной мексиканской блогерши Дениз Ивонн Джарвис Гонгоры, сообщает Zakon.kz.

33-летняя Гонгора заселилась в гостиницу 9 декабря в курортном городе Патонг. Блогерша сняла номер на девятом этаже на одну ночь. Всего через несколько часов ее тело обнаружили под окнами отеля на парковке, передает Mail Onlaine.

Незадолго до гибели Гонгора переименовала свой аккаунт в Instagram. Она дописала к нему слово "умерла" на английском языке.

Гонгора прославилась в соцсетях под именем "Марии Магдалины" благодаря многочисленным пластическим операциям. Известность блогерша получила в 2018 году, когда увеличила свои половые губы, введя в них филлеры. Первую пластическую операцию по увеличению груди Гонгора сделала в 21 год. Процедура прошла неудачно, поэтому ей потребовались дополнительные хирургические вмешательства.

Так началась ее длинная история по изменению своего тела, из-за чего в какой-то момент блогершу стали называть "живой куклой". Гонгора сделала подтяжку бровей, липосакцию лица, изменила зрачки, чтобы они напоминали кошачьи глаза, установила виниры и силиконовые ягодицы. Дополнительно она делала "бразильскую подтяжку", закачивая в бедра жир с других частей своего тела.

