Политика

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Польши с Днем независимости

президенты Польши и Казахстана, поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 10:05 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 ноября 2025 года от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Кароля Навроцкого с национальным праздником Республики Польша – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

В своем послании президент отметил, что Казахстан рассматривает Польшу как важного партнера в Европейском Союзе и Восточной Европе и высоко ценит динамичное развитие сотрудничества между двумя странами.

Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двусторонние контакты будут последовательно укрепляться, наполняясь новым содержанием и практическими результатами.

В заключительной части Касым-Жомарт Токаев пожелал Каролю Навроцкому успехов в его ответственной деятельности, а дружественному польскому народу – благополучия и процветания.

10 ноября Токаев принял первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и вручил ему орден.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
