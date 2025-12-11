#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Мир

Космонавт показал лучшие горы планеты, но Казахстан остался без внимания

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 13:53 Фото: Zakon.kz
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев представил фантастическую подборку снимков горных вершин планеты, сделанных с борта Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Артемьев уточнил, что сегодня, 11 декабря 2025 года, отмечается Международный день гор.

"Это праздник тех, чье сердце горы покорили навсегда, – альпинисты, туристы, экологи, местные жители горных регионов и все-все-все, чья жизнь так или иначе связана с этими природными территориями. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!"Олег Артемьев

Международный день гор был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году. Цель праздника – обратить внимание на важность горных экосистем для жизни человечества и сохранения природы. Стоит отметить, что горы занимают около 24% поверхности суши планеты.

В честь этого дня Артемьев собрал подборку снимков горных вершин и немного рассказал о них.

  1. Эверест – высочайшая горная вершина на нашей планете, известная также как Джомолунгма.
  2. Эльбрус – самая высокая горная вершина России.
  3. Килиманджаро – высочайший стратовулкан Африки.
  4. Фудзияма – действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио.
  5. Алтай в России.
  6. Невероятной красоты горы Кавказа.
  7. Ката-Тьюта (Гора Ольга), Австралия.
  8. Коропуна – самый высокий вулкан Перу.
  9. Мауна-Лоа – действующий вулкан на острове Гавайи.
  10. И еще одна гордость – вулканы Камчатки.

Несмотря на то, что Казахстан не попал в список, все знают, что Алтай, Тянь-Шань и Джунгарский Алатау впечатляют красотой и мощью.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 13:53
Башмачок крупноцветковый: легенда и тайны редкой орхидеи Казахстана

На днях курорт Шымбулак открыл сезон после рекордных 1,5 млн посетителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Самые высокие облака в атмосфере Земли показал космонавт
17:47, 22 января 2025
Самые высокие облака в атмосфере Земли показал космонавт
Как высочайшая вершина планеты выглядит из космоса: фото
19:57, 11 декабря 2024
Как высочайшая вершина планеты выглядит из космоса: фото
Космонавт показал, как выглядит Каспийское море с борта МКС
13:28, 13 июля 2025
Космонавт показал, как выглядит Каспийское море с борта МКС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: