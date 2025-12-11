Космонавт показал лучшие горы планеты, но Казахстан остался без внимания
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев представил фантастическую подборку снимков горных вершин планеты, сделанных с борта Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.
Артемьев уточнил, что сегодня, 11 декабря 2025 года, отмечается Международный день гор.
"Это праздник тех, чье сердце горы покорили навсегда, – альпинисты, туристы, экологи, местные жители горных регионов и все-все-все, чья жизнь так или иначе связана с этими природными территориями. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!"Олег Артемьев
Международный день гор был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году. Цель праздника – обратить внимание на важность горных экосистем для жизни человечества и сохранения природы. Стоит отметить, что горы занимают около 24% поверхности суши планеты.
В честь этого дня Артемьев собрал подборку снимков горных вершин и немного рассказал о них.
- Эверест – высочайшая горная вершина на нашей планете, известная также как Джомолунгма.
- Эльбрус – самая высокая горная вершина России.
- Килиманджаро – высочайший стратовулкан Африки.
- Фудзияма – действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио.
- Алтай в России.
- Невероятной красоты горы Кавказа.
- Ката-Тьюта (Гора Ольга), Австралия.
- Коропуна – самый высокий вулкан Перу.
- Мауна-Лоа – действующий вулкан на острове Гавайи.
- И еще одна гордость – вулканы Камчатки.
Несмотря на то, что Казахстан не попал в список, все знают, что Алтай, Тянь-Шань и Джунгарский Алатау впечатляют красотой и мощью.
На днях курорт Шымбулак открыл сезон после рекордных 1,5 млн посетителей.
