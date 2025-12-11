Космонавт показал лучшие горы планеты, но Казахстан остался без внимания

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев представил фантастическую подборку снимков горных вершин планеты, сделанных с борта Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Артемьев уточнил, что сегодня, 11 декабря 2025 года, отмечается Международный день гор.

"Это праздник тех, чье сердце горы покорили навсегда, – альпинисты, туристы, экологи, местные жители горных регионов и все-все-все, чья жизнь так или иначе связана с этими природными территориями. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!" Олег Артемьев

Международный день гор был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году. Цель праздника – обратить внимание на важность горных экосистем для жизни человечества и сохранения природы. Стоит отметить, что горы занимают около 24% поверхности суши планеты.

В честь этого дня Артемьев собрал подборку снимков горных вершин и немного рассказал о них.

Эверест – высочайшая горная вершина на нашей планете, известная также как Джомолунгма. Эльбрус – самая высокая горная вершина России. Килиманджаро – высочайший стратовулкан Африки. Фудзияма – действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Алтай в России. Невероятной красоты горы Кавказа. Ката-Тьюта (Гора Ольга), Австралия. Коропуна – самый высокий вулкан Перу. Мауна-Лоа – действующий вулкан на острове Гавайи. И еще одна гордость – вулканы Камчатки.

Несмотря на то, что Казахстан не попал в список, все знают, что Алтай, Тянь-Шань и Джунгарский Алатау впечатляют красотой и мощью.

Материал по теме Башмачок крупноцветковый: легенда и тайны редкой орхидеи Казахстана

На днях курорт Шымбулак открыл сезон после рекордных 1,5 млн посетителей.