Что делать, если рейс отменили или задержали из-за непогоды

У природы, как принято считать, нет плохой погоды. И дождь, и снег надо благодарно принимать, но в реальности ты стоишь в аэропорту с посадочным талоном, а табло упорно убеждает тебя в том, что планы – штука условная. Что делать в таких ситуациях и к кому обращаться, в материале Zakon.kz.

Алматы давно ждал снег. Ждал искренне, с надеждой, как чудо. Ведь какой декабрь без белого одеяла? Но как это у нас бывает: либо ничего неделями, либо все сразу. Снегопад, начавшийся вечером 9 декабря 2025 года, наколдовал очень щедро. Осадков выпало больше нормы, и город быстро превратился в белоснежный хаос. Аэропорт в его эпицентре.

Пока пассажиры пытались понять, что делать с внезапно изменившейся реальностью, в Международном аэропорту Алматы развернулась собственная зимняя спецоперация. На взлетно-посадочных полосах и перронах шла непрерывная уборка снега: снегоуборочные машины курсировали без остановки, самолеты один за другим проходили противообледенительную обработку, чтобы не превратиться в стальные глыбы льда.

Задержка рейсов

Тем временем в терминалах сгущается атмосфера. Пассажиры, еще утром уверенные, что к обеду будут в другой стране, теперь пытались вспомнить все психологические практики по смирению с неизбежным. Впрочем, объяснять силу природы людям, застрявшим в аэропорту, – заведомо неблагодарная задача, однако у турагентов и операторов нет другого выхода.

"О задержках рейсов туроператор, как правило, предупреждает турагента заранее. Мы оперативно делаем массовую рассылку, проводим обзвон и отправляем уведомления в личный кабинет на сайте туроператора. Таким образом, и турагент, и турист своевременно осведомлены о ситуации. Если задержка значительная, на сутки или даже двое, мы проводим индивидуальный перерасчет по запросу, чтобы учесть конкретные обстоятельства каждого путешественника", – поясняет туроператор Элина Утяшева.

Вопрос "кто виноват?" в такие дни звучит особенно громко. Ответ, как обычно зимой, прост и одновременно никого не устраивает: виноват снег. Он падает, не спрашивая, удобно это нам или нет.

И если пассажир может позволить себе драму, то аэропорт – нет. Его работа зависит от строго прописанных правил. При сильных осадках и риске обледенения любое промедление или торопливость могут привести к последствиям куда серьезнее, чем чья-то сорванная поездка, но вас не оставят голодать, если покинуть стены аэропорта пока не предоставляется возможным.

"Если задержка значительная, авиакомпания обязана предоставить питание. Точные условия зависят от конкретной авиакомпании и страны вылета, но в среднем после 2-4 часов ожидания пассажирам должны предложить еду. При более длительной задержке авиакомпании также обеспечивают доступ к интернету и возможность совершить телефонный звонок при необходимости". Элина Утяшева

Юридическая сторона вопроса

Мы поговорили с юридическим консультантом Ильей Князевым, который объяснил нам, как действовать в такие моменты.

"Если рейс задержан по вине авиакомпании или из-за позднего прибытия самолета, перевозчик должен бесплатно обеспечить пассажиров рядом услуг. Путешествующим с детьми до семи лет предоставляется комната матери и ребенка. После двух часов ожидания пассажир имеет право на два бесплатных звонка или два электронных письма, а также на прохладительные напитки. Если задержка превышает четыре часа, пассажирам полагается горячее питание, которое затем предоставляется каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. При ожидании более восьми часов днем или шести часов ночью авиакомпания обязана предоставить гостиницу и организовать бесплатный трансфер до нее и обратно", – пояснил юрист.

Все это прописано в 86 статье Закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".

"Если авиакомпания просрочила доставку пассажира в пункт назначения, она должна выплатить штраф в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы. Максимальный размер штрафа – стоимость самого билета", – резюмирует Илья Князев.

Если рейс задержан по вине авиакомпании на более чем пять часов, пассажир может выбрать одно из двух: либо авиакомпания доставляет его ближайшим рейсом до пункта назначения с предоставлением всех необходимых услуг, либо возвращает полную стоимость билета.

При задержке также важно проявить терпение и оставаться на связи с вашим турагентом.

"Всегда стоит проверять онлайн-табло рейсов, даже если вы не получили уведомления от турагента о переносе или задержке. Не нужно полностью перекладывать ответственность на турагента или туроператора, оперативнее всего информация обновляется именно на сайте авиакомпании", – объясняет туроператор Элина Утяшева.

Впрочем, у зимы есть одно неоспоримое преимущество: она всегда заканчивается. И снег, который сегодня парализовал аэропорт, завтра станет лишь фоном для фотографий и поводом для историй "как я пытался улететь, но не улетел".

А пока остается только признавать очевидное: природа не спрашивает, когда нам удобно. Она просто делает свое дело. И иногда нам всем приходится подстраиваться под ее расписание. А может, это лишний повод уделить время своим мыслям?