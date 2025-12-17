В Турции море неожиданно отступило от берега

В Турции Мраморное море внезапно отступило от берега примерно на 20 метров. Природное явление произошло во вторник, 16 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал Habertürk, это явление вызвало беспокойство у жителей города Мармараэреглиси (провинция Текирдаг), которые наблюдают внезапный и резкий отлив моря.

"Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки, лодки оказались на суше. Жители обеспокоены этим явлением", – говорится в сообщении телеканала.

Интересно, что аналогичное явление было и в 2023 году. Два года назад по этому поводу даже выступили ученые авторитетной Обсерватории Кандилли.

<br>

Они назвали это метеорологическим явлением, причиной которого стали перепады давления. При этом они опровергли, что отлив связан с землетрясениями.

