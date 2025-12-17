В Турции море неожиданно отступило от берега
Фото: pexels
В Турции Мраморное море внезапно отступило от берега примерно на 20 метров. Природное явление произошло во вторник, 16 декабря, сообщает Zakon.kz.
Как передает телеканал Habertürk, это явление вызвало беспокойство у жителей города Мармараэреглиси (провинция Текирдаг), которые наблюдают внезапный и резкий отлив моря.
"Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки, лодки оказались на суше. Жители обеспокоены этим явлением", – говорится в сообщении телеканала.
Интересно, что аналогичное явление было и в 2023 году. Два года назад по этому поводу даже выступили ученые авторитетной Обсерватории Кандилли.
Они назвали это метеорологическим явлением, причиной которого стали перепады давления. При этом они опровергли, что отлив связан с землетрясениями.
