#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
519.61
610.13
6.54
Мир

В Турции море неожиданно отступило от берега

Голый берег, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 07:37 Фото: pexels
В Турции Мраморное море внезапно отступило от берега примерно на 20 метров. Природное явление произошло во вторник, 16 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал Habertürk, это явление вызвало беспокойство у жителей города Мармараэреглиси (провинция Текирдаг), которые наблюдают внезапный и резкий отлив моря.

"Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки, лодки оказались на суше. Жители обеспокоены этим явлением", – говорится в сообщении телеканала.

Интересно, что аналогичное явление было и в 2023 году. Два года назад по этому поводу даже выступили ученые авторитетной Обсерватории Кандилли.

Они назвали это метеорологическим явлением, причиной которого стали перепады давления. При этом они опровергли, что отлив связан с землетрясениями.

Ранее в Подмосковье увидели редкое солнечное гало.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Черном море у берегов Турции произошел взрыв на сухогрузе
00:30, 26 декабря 2022
В Черном море у берегов Турции произошел взрыв на сухогрузе
Эксперты объяснили, почему акулы подплывают к берегам Турции этим летом
07:58, 21 июля 2025
Эксперты объяснили, почему акулы подплывают к берегам Турции этим летом
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
04:36, 14 ноября 2024
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: