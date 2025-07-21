Эксперты объяснили, почему акулы подплывают к берегам Турции этим летом

В Турции начался сезон акул. В этом году хищников замечают в прибрежных водах сразу нескольких морей: Эгейском, Средиземном и даже Мраморном, сообщает Zakon.kz.

По данным MSK1.RU, этим летом несколько случаев появления акул напугали отдыхающих и местных жителей.

Одна акула атаковала якорную систему небольшого судна и повредила ее. Никто не пострадал, инцидент попал на видео. На кадрах видно, как акула с детенышами кружит вокруг лодки, затем внезапно набрасывается на якорь, а у людей начинается паника.

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На следующий день у побережья Бельдиби рыбаки-любители заметили двухметровую акулу прямо у берега, а в Мерсине рыбаки поймали в сети сразу 8 акул. Это были представители охраняемого вида – тупоносая шестижаберная акула. Шокированные рыбаки выпустили хищниц обратно в море.

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Недавно по соцсетям разлетелось еще одно видео: на этот раз акулу засняли в Мраморном море, прямо у набережной Джаддебостан, в густонаселенной части Стамбула.

Специалисты не видят повода для паники. Зоолог Павел Айгишев объясняет, что Средиземное море в районе Антальи является местом размножения акул.

"У берегов Турции в восточном Средиземноморье распространено свыше 30 видов акул, большая часть из которых мелководные и опасности для человека не представляет. Хищники, которые попадают на видео в последние месяцы, являются представителями более агрессивных видов – короткоперая серая акула и мако. При этом вероятность того, что они нападут на человека, чрезвычайно мала. В Средиземном море за последние 100 лет зарегистрировано менее 20 случаев атак на человека", – объясняет Павел Айгишев.

Акулы тревожат туристов не только в Средиземном море, но и у берегов популярных курортов Эгейского побережья – Мармариса, Даламана, Кушадасы и Фетхие. Эксперт по хрящевым рыбам Хакан Кабасакал объясняет:

Сегодня в турецких морях обитает 37 видов акул, и многие из них все чаще оказываются у берега не просто так, считает Кабасакал. Он называет причиной этого явления последствия климатических изменений:

"Из-за изменения климата и глобального потепления температура морской воды повышается, что приводит к снижению уровня растворенного кислорода. Акулы, особенно пелагические виды, – рыбы с высоким уровнем метаболизма, им требуется много кислорода. Падение уровня кислорода в глубине до почти нулевых значений и даже образование местами "мертвых зон" без кислорода вынудили акул покинуть эти районы и мигрировать к берегу.

Чтобы избежать нападения акулы, важно соблюдать четыре простых правила:

Не паниковать при виде хищника и ни в коем случае не пытаться уплыть от него. Выходить в море только в компании, акулы если и нападают на людей, то, как правило, на одиночек. Плавать желательно днем или вечером, ночью и рано утром все виды акул находятся на охоте. Избегать купания в местах скопления рыбаков, именно они и являются большой приманкой для акул.

Ранее ученые выяснили, почему акулы нападают на людей.