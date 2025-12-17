#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

Ветер до 20 м/с и сильные осадки: штормовое предупреждение по всему Казахстану

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 16:35 Фото: Zakon.kz
С 20:00 17 декабря до 20:00 18 декабря на территории Казахстана сохраняется неблагоприятная погода. Местами ожидаются снег, метель, гололед, туман и сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет, 18 декабря в первой половине ночи в горных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области низовая метель. На западе, юге, в горных районах области туман, гололед.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На юге, в горных районах области гололед, туман.

В центре, горных районах области Жетысу туман, гололед.

Ночью на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, днем в горных районах снег, низовая метель. Временами ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Ночью и утром на севере, юге области туман.

Также 18 декабря днем на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются снег, метель. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман.

В Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель.

Кроме того, ночью на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем на юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. На западе области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидаются снег, метель. На западе, севере области туман.

Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

Днем на севере, востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель.

18 декабря на юге, востоке Атырауской области и Атырау ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель. На юге области ожидается туман.

На северо-востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

18 декабря в центре Кызылординской области и Кызылорде ожидается туман.

Стоит отметить, что сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду прогнозируют почти по всей стране.

Казахстанцам рекомендуют быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 16:35
От -28°С до +3°С: как изменится погода по Казахстану с 18 декабря

О том, что будет происходить в Алматы, Астане и Шымкенте с 18 по 20 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
20:17, 15 ноября 2023
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Туман и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
17:41, 25 февраля 2024
Туман и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
20:19, 24 февраля 2024
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: