Евросоюз перестанет оказывать финансовую поддержку Грузии
Как пишет газета "Известия", по мнению Еврокомиссии, Грузия находится в глубоком политическом кризисе, и после парламентских выборов 2024 года в стране значительно ухудшилась ситуация с правами человека.
В конце ноября генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в Евросоюз, Грузия значительно укрепила свой суверенитет.
28 ноября прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке вопроса о переговорах по членству в Евросоюзе до 2028 года. После этого в стране начались беспорядки.
Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали на акциях до этого.
