По итогам 2025 года Европейский союз не окажет никакой финансовой помощи Грузии. В 2024 году ЕС прекратил оказание прямой помощи грузинским властям на сумму свыше 120 млн евро. Эти средства предназначались для проведения экономических реформ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета "Известия", по мнению Еврокомиссии, Грузия находится в глубоком политическом кризисе, и после парламентских выборов 2024 года в стране значительно ухудшилась ситуация с правами человека.

В конце ноября генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в Евросоюз, Грузия значительно укрепила свой суверенитет.

28 ноября прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке вопроса о переговорах по членству в Евросоюзе до 2028 года. После этого в стране начались беспорядки.

Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали на акциях до этого.

