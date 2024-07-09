Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии

Остановил процесс интеграции Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 14:45 Фото: Instagram/europeanparliament
Руководство Европейского союза приняло решение приостановить процесс вступления Грузии в организацию, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, выступая на международной конференции в Тбилиси, передает ТАСС.

"Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад. Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый в Грузии, несмотря на протесты и вето президента страны Саломе Зурабишвили, "явно является шагом назад по сравнению с девятью шагами", которые были рекомендованы Тбилиси властями ЕС на пути к членству.

По мнению европейских политиков, закон "противоречит европейским принципам и ценностям". Отмечается, что ЕС продолжает рассматривать и другие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

В конце прошлого года президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что грузинское государство вступит в Евросоюз одновременно с Украиной и Молдавией.

Ранее мы писали о том, что представляет из себя закон об иноагентах и примет ли его Казахстан вслед за Грузией и Кыргызстаном.

Читайте также

Мужчина, который выглядит как подросток, поделился секретами молодости
Мужчина, который выглядит как подросток, раскрыл секреты молодости
Французская прокуратура начала расследование
Французская прокуратура начала расследование против Марин Ле Пен
Июнь текущего года признан самым жарким в истории
Июнь текущего года признан самым жарким в истории
Константин Вноровский
Грузия Европейский Союз 2024 год Политика Европа
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
курс валют
Доллар по 482 тенге: курсы иностранных валют в обменниках Казахстана
Южная Корея
Более 6500 работников Samsung вышли на забастовку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: