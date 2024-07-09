Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии

Руководство Европейского союза приняло решение приостановить процесс вступления Грузии в организацию, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, выступая на международной конференции в Тбилиси, передает ТАСС.

"Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад. Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый в Грузии, несмотря на протесты и вето президента страны Саломе Зурабишвили, "явно является шагом назад по сравнению с девятью шагами", которые были рекомендованы Тбилиси властями ЕС на пути к членству.

По мнению европейских политиков, закон "противоречит европейским принципам и ценностям". Отмечается, что ЕС продолжает рассматривать и другие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

В конце прошлого года президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что грузинское государство вступит в Евросоюз одновременно с Украиной и Молдавией.

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