Из Казахстана запустили новое направление в Грузию

Министерство транспорта расширяет географию полетов и увеличивает количество международных рейсов, сообщает Zakon.kz.

С 15 декабря этого года казахстанская авиакомпания SCAT запустила новый маршрут в Грузию по направлению Шымкент – Тбилиси.

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и пятницам) на воздушных судах типа Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 800.

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического сотрудничества между двумя странами.

