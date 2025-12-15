Из Казахстана запустили новое направление в Грузию
Фото: pixabay
Министерство транспорта расширяет географию полетов и увеличивает количество международных рейсов, сообщает Zakon.kz.
С 15 декабря этого года казахстанская авиакомпания SCAT запустила новый маршрут в Грузию по направлению Шымкент – Тбилиси.
Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и пятницам) на воздушных судах типа Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 800.
Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического сотрудничества между двумя странами.
