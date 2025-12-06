Способ защиты от гонконгского гриппа раскрыл инфекционист

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов рассказал, можно ли защитить себя и близких от вируса гонконгского гриппа, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 5 декабря 2025 года инфекционист уточнил, что современные вакцины против гриппа направлены против трех или четырех вариантов вируса – A(H1N1), A(H3N2) и В (линия Виктория или Ямагата).

"Многолетний опыт применения вакцин доказал их эффективность в предупреждении гриппа, госпитализации больных и летальных исходов. Кроме этого, применяемые в настоящее время вакцины от гриппа высокоочищены и безопасны, они не содержат живого вируса и не могут вызвать заболевание гриппом", – пояснил Чуланов.

По его словам, в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом одновременно циркулируют разные штаммы вируса, в том числе, отличающиеся от штаммов, включенных в вакцины.

"Однако важно отметить, что вакцинопрофилактика гриппа, даже в случае периодического несовпадения штаммов, демонстрирует защитный эффект, предупреждая неблагоприятные последствия для здоровья людей. То есть даже если вакцинированный человек заболевает гриппом, болезнь протекает у него гораздо легче, со значительно более низким риском госпитализации и развития тяжелых осложнений по сравнению с теми людьми, кто не вакцинировался перед началом эпидемического сезона. Особенно важно защитить с помощью вакцин людей из групп риска: беременных, меленьких детей, пожилых и лиц с хронической патологией", – подчеркнул эксперт.

Чуланов отметил, что для наблюдения за циркулирующими штаммами вируса гриппа сформирована и на протяжении многих десятилетий функционирует разветвленная многоуровневая система глобального эпидемиологического надзора. В связи с тем, что в геноме вируса гриппа происходят постоянные изменения, по всему миру проводится систематический сбор и изучение циркулирующих штаммов вируса, чтобы предсказать какие из них будут преобладать в следующем эпидемическом сезоне, и на основе этих данных обновить состав вакцин.

"Сегодня вакцинация от гриппа – это не просто медицинская процедура, а масштабная государственная программа, основанная на научных данных и передовых технологиях, благодаря которой ежегодно сохраняются тысячи жизней детей и взрослых", – заключил он.

