В музее Пекина ребенок опрокинул золотую свадебную корону за 320 тысяч долларов

16 декабря на выставке в музее Х в Пекине ребенок случайно опрокинул золотую свадебную корону стоимостью 2,27 млн юаней, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, она принадлежит блогерше с многомиллионной аудиторией Чжан Кайи. Корону изготовил ее муж вручную из чистого золота, ее вес – около двух кг. Блогерша надевала эту корону на свадьбу.

Выставку организовала сама Чжан вместе с мужем, на ней выставили работы 87 художников. Запись инцидента разлетелась в соцсетях. На ней видно, как ребенок несколько раз обнимает витрину с короной, а затем прикасается к защитному стеклянному боксу, после чего тот падает вместе с короной.

Чжан заявила, что корона имеет для нее глубокое личное и эмоциональное значение, и что ущерб, причиненный во время выставки, вызывает глубокое сожаление. По словам блогерши, изделие было застраховано, однако его стоимость нельзя рассчитывать, исходя только из веса золота, поскольку это уникальный экспонат.

На основании видеозаписи несколько пекинских юристов заявили, что родители или опекуны мальчика могут быть привлечены к ответственности, поскольку сам он несовершеннолетний. В то же время юристы отметили, что защитный бокс не был надежно закреплен, поэтому родители мальчика могут нести только частичную ответственность.

