Деньги с продажи "Челси": британское правительство поставило ультиматум Абрамовичу
Фото: freepik
Британское правительство заявило, что предоставило российскому миллиардеру Роману Абрамовичу последний шанс передать 3,25 миллиарда долларов от продажи ФК "Челси" жертвам конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.
Слова премьера Великобритании публикует ABC.
"Время поджимает, и Роман Абрамович должен выполнить данное им обещание при продаже футбольного клуба "Челси". Правительство готово обеспечить его исполнение через суды, чтобы каждая копейка дошла до тех, чьи жизни были разрушены", – заявил премьер-министр Кир Стармер.
Абрамович был вынужден продать футбольный клуб "Челси" после того, как Великобритания ввела против него санкции за связи с президентом России Владимиром Путиным. Перед продажей в 2022 году Абрамович заявлял, что создаст благотворительную организацию для жертв конфликта, но так и не выполнил своего обещания.
Средства заморожены, но по-прежнему принадлежат Абрамовичу, и переговоры об их разблокировке не привели к соглашению. За время владения Абрамовичем "Челси" дважды выигрывал Лигу чемпионов и пять раз Премьер-лигу, а также другие титулы.
