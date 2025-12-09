#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
514.74
599.36
6.71
Спорт

"Челси" проиграл, а "Ливерпуль" и без Салаха справился с "Интером": Лига чемпионов

Лига чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 03:13 Фото: Instagram/f.c.kairat
Ночью 10 декабря стали известны результаты всех матчей последнего тура Лиги чемпионов в этом году, сообщает Zakon.kz.

Прошедший шестой тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА фанаты футбола назвали вечером камбэков.

Фото: Instagram/championsleague

Итак, в матчах, которые прошли чуть раньше, "Кайрат" проиграл "Олимпиакосу" (0:1) и потерпел третье подряд поражение, а "Бавария" не оставила шансов "Спортингу" – 3:1.

Затем "Ливерпуль" нанес поражение "Интеру" – 1:0.

"Слоту не понадобился Салах, чтобы обыграть "Интер" на тяжелейшем выезде", – заметили футбольные болельщики.

"Марсель" обыграл "Юнион", благодаря дублю Мэйсона Гринвуда – 3:2. "Челси" сенсационно проиграл "Атланте" – 1:2, а "Тоттенхэм" разгромил "Славию" – 3:0.

Дубль Жуля Кунде принес "Барселоне" победу над "Айнтрахтом" – 2:1.

"Это первая победа каталонцев за последние три матча Лиги чемпионов", – с гордостью отметили поклонники "Барселоны".

Далее "Монако" победил "Галатасарай" – 1:0, а "Атлетико" нанес поражение ПСВ – 3:2.

Все результаты игрового дня выглядят следующим образом:

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

Часами ранее мы рассказали, чем завершился поединок шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где алматинский "Кайрат" встречался с греческим "Олимпиакосом".

Фото Алия Абди
Алия Абди
