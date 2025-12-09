"Челси" проиграл, а "Ливерпуль" и без Салаха справился с "Интером": Лига чемпионов
Прошедший шестой тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА фанаты футбола назвали вечером камбэков.
Фото: Instagram/championsleague
Итак, в матчах, которые прошли чуть раньше, "Кайрат" проиграл "Олимпиакосу" (0:1) и потерпел третье подряд поражение, а "Бавария" не оставила шансов "Спортингу" – 3:1.
Затем "Ливерпуль" нанес поражение "Интеру" – 1:0.
"Слоту не понадобился Салах, чтобы обыграть "Интер" на тяжелейшем выезде", – заметили футбольные болельщики.
"Марсель" обыграл "Юнион", благодаря дублю Мэйсона Гринвуда – 3:2. "Челси" сенсационно проиграл "Атланте" – 1:2, а "Тоттенхэм" разгромил "Славию" – 3:0.
Дубль Жуля Кунде принес "Барселоне" победу над "Айнтрахтом" – 2:1.
"Это первая победа каталонцев за последние три матча Лиги чемпионов", – с гордостью отметили поклонники "Барселоны".
Далее "Монако" победил "Галатасарай" – 1:0, а "Атлетико" нанес поражение ПСВ – 3:2.
Все результаты игрового дня выглядят следующим образом:
Фото: Telegram/Лига Чемпионов
