"Кровавые дожди" в Иране связали с концом света – видео

Западные СМИ обратили внимание на необычные ливни, прошедшие 16 декабря на Ближнем Востоке, которые в соцсетях и ряде публикаций назвали "кровавыми дождями", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, подобные природные явления упоминаются в Новом Завете как одно из возможных знамений конца света.

Издание отмечает, что в Откровении Иоанна Богослова говорится о превращении воды в кровь как о символе апокалиптических событий. В частности, в 16-й главе книги описывается, как реки и источники вод окрашиваются в кровавый цвет.

Поводом для обсуждений стали ливни на иранском острове Ормуз, в результате которых часть побережья приобрела насыщенный красный оттенок. Необычное явление зафиксировано на так называемом Красном пляже в Персидском заливе.

The scene in Hormuz Island, off Iran's coast, following heavy rainfall earlier today. pic.twitter.com/Wu6zxDUIkm — Joe Truzman (@JoeTruzman) December 16, 2025

Как уточняет телеканал France24, происходящее имеет естественное объяснение и не связано с биологическими факторами. По данным специалистов, красный цвет воды и песка обусловлен высоким содержанием оксида железа в почве острова. Во время сильных дождей частицы минералов смываются в море, окрашивая побережье в багровые тона.

None


