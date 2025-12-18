#Казахстан в сравнении
Мир

"Кровавые дожди" в Иране связали с концом света – видео

Иран, дождь, конец света, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 00:47 Фото: Х/ Joe Truzman
Западные СМИ обратили внимание на необычные ливни, прошедшие 16 декабря на Ближнем Востоке, которые в соцсетях и ряде публикаций назвали "кровавыми дождями", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, подобные природные явления упоминаются в Новом Завете как одно из возможных знамений конца света.

Издание отмечает, что в Откровении Иоанна Богослова говорится о превращении воды в кровь как о символе апокалиптических событий. В частности, в 16-й главе книги описывается, как реки и источники вод окрашиваются в кровавый цвет.

Поводом для обсуждений стали ливни на иранском острове Ормуз, в результате которых часть побережья приобрела насыщенный красный оттенок. Необычное явление зафиксировано на так называемом Красном пляже в Персидском заливе.

Как уточняет телеканал France24, происходящее имеет естественное объяснение и не связано с биологическими факторами. По данным специалистов, красный цвет воды и песка обусловлен высоким содержанием оксида железа в почве острова. Во время сильных дождей частицы минералов смываются в море, окрашивая побережье в багровые тона.

Ранее сообщалось, что сотни тысяч домов и предприятий остались без света из-за шторма в США.

Айсулу Омарова
Читайте также
Жителей Германии предупредили о "кровавом дожде"
13:25, 23 марта 2025
Жителей Германии предупредили о "кровавом дожде"
Жители Астаны вновь делятся видео с затопленных улиц столицы
20:36, 06 августа 2023
Жители Астаны вновь делятся видео с затопленных улиц столицы
В Южной Калифорнии на пляже нашли необычное морское существо
21:23, 18 октября 2024
В Южной Калифорнии на пляже нашли необычное морское существо
