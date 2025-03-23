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Мир

Жителей Германии предупредили о "кровавом дожде"

солнце, закат, вечер, небо, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 13:25 Фото: pixabay
Немецкая метеослужба предупредила жителей юго-запада Германии о том, что в выходные в населенных пунктах ожидается редкое природное явление – "кровавый дождь", сообщает Zakon.kz.

Причина – дождевые осадки, насыщенные пылью из Сахары. По словам синоптиков, это может представлять опасность для автомобильного лака, пишет Bild.

"Такой дождь будет особенно заметен на машинах", – заявил представитель метеослужбы.

Первые признаки природного явления уже наблюдаются – небо в некоторых регионах Германии окрасилось в желтоватые оттенки. Основные осадки с песком ожидаются в земле Баден-Вюртемберг.

Точные масштабы природного явления пока оценить сложно. При этом возможны грозы из-за смешения воздушных масс.

Ранее немецких ученых удивило новое открытие, сделанное на Марсе. Выяснилось, что ледяная шапка на Северном полюсе планеты гораздо моложе, чем предполагалось.

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Андрей Дюсупов
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