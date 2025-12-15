#Казахстан в сравнении
Туризм

Казахстанцы смогут добраться до Таиланда новым способом

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 18:59 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта Казахстана расширяет географию полетов и увеличивает количество международных рейсов. Так, с 15 декабря текущего года казахстанская авиакомпания SCAT запускает новый маршрут, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, речь идет о перелетах в Таиланд по направлению Шымкент – Бангкок.

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и четвергам) на воздушных судах типа Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737-800.

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и делового сотрудничества между двумя странами.

Ранее стало известно, что из Казахстана запустили новое направление в Грузию.

