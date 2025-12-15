Казахстанцы смогут добраться до Таиланда новым способом
Министерство транспорта Казахстана расширяет географию полетов и увеличивает количество международных рейсов. Так, с 15 декабря текущего года казахстанская авиакомпания SCAT запускает новый маршрут, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, речь идет о перелетах в Таиланд по направлению Шымкент – Бангкок.
Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и четвергам) на воздушных судах типа Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737-800.
Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и делового сотрудничества между двумя странами.
