Казахстанцы смогут добраться до Таиланда новым способом

Министерство транспорта Казахстана расширяет географию полетов и увеличивает количество международных рейсов. Так, с 15 декабря текущего года казахстанская авиакомпания SCAT запускает новый маршрут, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, речь идет о перелетах в Таиланд по направлению Шымкент – Бангкок.

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и четвергам) на воздушных судах типа Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737-800.

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и делового сотрудничества между двумя странами.

