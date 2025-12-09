Таиланд снял полувековой строгий запрет, чтобы привлечь туристов

Таиланд снял 53-летний запрет на розничную продажу алкогольных напитков во второй половине дня, сообщает Zakon.kz.

Власти ожидают, что этот шаг будет способствовать росту туристического потока в конце года, а также развитию бизнеса в таких заведениях, как бары и магазины шаговой доступности.

Как пишет AP, запрет с 14:00 до 17:00 будет снят в экспериментальном порядке на 180 дней, после чего его эффективность оценят.

Запрет на продажу пива, крепких спиртных напитков и вина в послеобеденное время был введен в 1972 году, когда Таиланд находился под военным правлением.

Согласно поправке к Закону о контроле за алкогольными напитками, опубликованной 3 декабря в "Королевской газете", потребители теперь могут покупать такие напитки с 11:00 до полуночи. Хотя продажи заканчиваются в полночь, посетителям ночных клубов разрешено продолжать пить до часу ночи.

Продажа алкогольных напитков в дневное время часто находилась в "серой зоне" в Таиланде, за исключением аэропортов, некоторых развлекательных заведений и отелей. Контроль за соблюдением закона был непоследовательным в разных районах, а в небольших магазинах и закусочных часто можно было купить алкоголь из-под прилавка.

Буквально в ноябре 2025-го сообщалось, что в Таиланде ужесточили правила по продаже и употреблению алкоголя. Наиболее существенным изменением стало введение ограничений на продажу алкоголя в ночное время.