Китай установил средства защиты на орбитальной станции

Через месяц после того, как фрагмент космического мусора на девять дней заблокировал трех космонавтов на борту китайской орбитальной станции "Тяньгун", экипаж станции приступил к внесению изменений в ее конструкцию, сообщает Zakon.kz.

По данным CGTN, китайские космонавты Чжан Лу и У Фэй на прошлой неделе совершили восьмичасовой выход в открытый космос, в ходе которого установили защитные панели от космического мусора на внешнюю обшивку станции.

Также они провели осмотр наружных поверхностей станции и выполнили ряд мелких ремонтных работ.

Установка защитных систем последовала за тем, как Китайскому управлению пилотируемых космических полетов (CMSA) удалось менее чем за две недели организовать беспилотный полет нового корабля к станции после обнаружения повреждений.

Это стало по-настоящему впечатляющим достижением. Космический корабль "Шэньчжоу-20" должен был вернуть предыдущий экипаж на Землю 5 ноября, однако трещины в иллюминаторе, вызванные ударом космического мусора, сделали аппарат непригодным для обратного полета.

В результате экипаж, прибывший на "Шэньчжоу-20", был вынужден использовать корабль "Шэньчжоу-21", оставив вновь прибывших космонавтов без средства возвращения. К счастью, экстренная миссия завершилась успешно: экипаж "Шэньчжоу-21" получил новый возвращаемый аппарат – "Шэньчжоу-22", который, по всей видимости, доставил на станцию и материалы для защиты от космического мусора.

Остается надеяться, что новые контрмеры CMSA помогут избежать дальнейших катастроф, хотя угроза со стороны космического мусора по-прежнему далека от окончательного решения.

