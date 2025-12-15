#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Мир

Китай установил средства защиты на орбитальной станции

Космическая станция, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 23:15 Фото: CNSA
Через месяц после того, как фрагмент космического мусора на девять дней заблокировал трех космонавтов на борту китайской орбитальной станции "Тяньгун", экипаж станции приступил к внесению изменений в ее конструкцию, сообщает Zakon.kz.

По данным CGTN, китайские космонавты Чжан Лу и У Фэй на прошлой неделе совершили восьмичасовой выход в открытый космос, в ходе которого установили защитные панели от космического мусора на внешнюю обшивку станции.

Также они провели осмотр наружных поверхностей станции и выполнили ряд мелких ремонтных работ.

Установка защитных систем последовала за тем, как Китайскому управлению пилотируемых космических полетов (CMSA) удалось менее чем за две недели организовать беспилотный полет нового корабля к станции после обнаружения повреждений.

Это стало по-настоящему впечатляющим достижением. Космический корабль "Шэньчжоу-20" должен был вернуть предыдущий экипаж на Землю 5 ноября, однако трещины в иллюминаторе, вызванные ударом космического мусора, сделали аппарат непригодным для обратного полета.

В результате экипаж, прибывший на "Шэньчжоу-20", был вынужден использовать корабль "Шэньчжоу-21", оставив вновь прибывших космонавтов без средства возвращения. К счастью, экстренная миссия завершилась успешно: экипаж "Шэньчжоу-21" получил новый возвращаемый аппарат – "Шэньчжоу-22", который, по всей видимости, доставил на станцию и материалы для защиты от космического мусора.

Остается надеяться, что новые контрмеры CMSA помогут избежать дальнейших катастроф, хотя угроза со стороны космического мусора по-прежнему далека от окончательного решения.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты "Протон" с космодрома Байконур срывается по техническим причинам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Тайконавты впервые получили кислород в космосе
04:59, 22 января 2025
Тайконавты впервые получили кислород в космосе
Экипаж китайской космической станции возвращается на Землю после 6 месяцев в космосе
06:20, 05 ноября 2024
Экипаж китайской космической станции возвращается на Землю после 6 месяцев в космосе
Тайконавты совершили самый продолжительный в истории выход в открытый космос
04:59, 21 декабря 2024
Тайконавты совершили самый продолжительный в истории выход в открытый космос
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: