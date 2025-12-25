#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Геологи впервые нашли в метеоритах инопланетный минерал, "виноватый" в жизни на Земле

Минерал, камень, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 05:40 Фото: pixabay
Группа ученых, возглавляемая кристаллографами и минералогами Санкт-Петербургского университета, открыла первый минерал аммония в метеоритах, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в научном журнале American Mineralogist. В ней говорится, что минерал нашли в образце космического объекта Orgueil (CI), который упал рядом с французской деревней Оргей в 1864 году.

Аммоний – один из носителей биогенного азота в космосе, то есть элемента, необходимого для зарождения живых организмов. Поэтому открытие его минерала в метеорите, по мнению ученых, поможет расширить представление о возможных источниках происхождения жизни на Земле.

Носителем аммония в Orgueil оказался минерал – никелистый буссенготит, представитель обширного семейства солей Туттона (Tutton’s salts). Подтвердить наличие аммония в образце ученым СПбГУ удалось с помощью оборудования ресурсных центров "Рентгенодифракционные методы исследования" и "Геомодель" Научного парка СПбГУ.

Открытие буссенготита в метеорите Orgueil имеет большое значение для понимания процессов формирования и эволюции космических тел. Этот минерал может служить важным индикатором наличия связанного аммиака в кометах и астероидах.

  • Присутствие буссенготита может объяснять возникновение загадочной полосы в области 3,2 микрона в инфракрасных спектрах кометы Чурюмова-Герасименко и астероида Церера. Возможно также, что открытие первого минерала аммония в метеоритах станет поводом для пересмотра существующих методов анализа внеземного вещества.

Минералы аммония редко встречаются в космическом веществе, так как они водорастворимы и имеют низкую температуру термического разложения, что затрудняет их обнаружение при традиционных исследованиях. Теперь же у исследователей есть образец для его детального изучения с помощью современных методов и подходов.

Ранее китайские геологи открыли и зарегистрировали новый вид ценного минерала.

Аксинья Титова
