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Мир

В Китае показали, как идет строительство "суперканала"

Строительство канала в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 02:40 Фото: Pinglu Canal Group
В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая идет строительство канала Пинлу. Оно началось два года назад и идет полным ходом. Это будет первый крупный канал КНР, соединяющий внутренние водные пути с морем, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал CGTN, протяженность канала составляет 134,2 км. Он начинается в водохранилище Сицзинь в городе Хэнчжоу и заканчивается в поселке Лоу в районе Линшань города Циньчжоу. Оттуда суда могут добраться до Тонкинского залива по реке Цинь.

Канал строят в соответствии со стандартами внутренних водных путей I класса, он будет принимать суда водоизмещением 5000 тонн.

Фото: Pinglu Canal Group

Сегодня интенсивно идет строительство шлюзов трех узлов канала Пинлу. Вторая очередь участка Большого канала Пекин-Ханчжоу в городе Ханчжоу официально открылась для судоходства. Проводится работа по обработке технических вопросов для строительства ряда каналов, в том числе Чжэцзян-Цзянси, Цзянси-Гуандун, Хунань-Гуанси.

Создание канала планируют завершить в 2026 году. После ввода в эксплуатацию канал Пинлу сократит судоходные пути к морю более чем на 560 километров для грузовых судов из юго-западного Китая, создав самый прямой внутренний доступ к рынкам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее в Сети появились шокирующие кадры наводнения в Китае.

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Аксинья Титова
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