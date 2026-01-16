"Искали три часа": десятилетнего мальчика утащил под воду хищник
В Замбии десятилетний школьник стал жертвой нападения крокодила. Хищник напал на четвероклассника Винока Каббая, когда тот купался перед уроками, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает ZNBC, трагический инцидент произошел на берегу озера Кариба в деревне Какамба.
По словам командующего полицией Южной провинции Муно Намалонго, хищник напал на мальчика, утащил его под воду и растерзал.
Местные жители незамедлительно организовали спасательную операцию. Останки десятилетнего мальчика нашли через три часа примерно в 200 метрах от берега.
