Мир

"Искали три часа": десятилетнего мальчика утащил под воду хищник

Утопающий, вода, волны, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 06:56 Фото: freepik
В Замбии десятилетний школьник стал жертвой нападения крокодила. Хищник напал на четвероклассника Винока Каббая, когда тот купался перед уроками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ZNBC, трагический инцидент произошел на берегу озера Кариба в деревне Какамба.

По словам командующего полицией Южной провинции Муно Намалонго, хищник напал на мальчика, утащил его под воду и растерзал.

Местные жители незамедлительно организовали спасательную операцию. Останки десятилетнего мальчика нашли через три часа примерно в 200 метрах от берега.

Ранее сообщалось, что 69-летняя мать ударила дочь ножом из-за денег.

Аксинья Титова
