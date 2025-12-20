Работодатель наказал сотрудника за пропущенный новогодний корпоратив в Таиланде

В Таиланде руководство частной компании наказало сотрудника, пропустившего новогодний корпоратив без уважительной причины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Thaiger, ссылаясь на распространившийся в соцсетях скан соответствующего внутреннего документа, в письме сотруднику говорится, что организованное работодателем празднование Нового года является обязательным для участия всего коллектива. Неявку на корпоратив без уважительной причины посчитали нарушением условий рабочего договора.

В связи с этим работнику вынесли строгое предупреждение о необходимости соблюдать свои должностные обязанности. Помимо этого его лишили годовой премии, выплат за 50 часов переработки в декабре и запланированного повышения зарплаты.

Фото: Facebook/ท่านเปา

Фотография документа завирусилась в соцсетях, вызвав бурное обсуждение. Большинство комментаторов сочли такое наказание чрезмерно суровым и посоветовали пострадавшему работнику поскорее уволиться из этой компании.

