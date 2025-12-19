Кровососущие мухи атакуют Британию зимой

Жители деревни Фирсби в графстве Линкольншир пожаловались на нашествие мух, которых не остановила даже зима, сообщает Zakon.kz.

60-летняя Зена Томас рассказала The Sun, что насекомые стали атаковать людей и животных сразу после открытия предприятия по выращиванию телят, расположенного примерно в восьми метрах от ее дома.

Женщина говорит, что насекомые заполняют дом, сад и автомобили, повреждают оконные рамы и лакокрасочное покрытие. В итоге люди стараются не выходить во двор, гости отказываются приезжать, а сами хозяева не могут продать свой дом.

Местные жители уверены, что они стали жертвами конюшенных мух – кровососущих насекомых, которые размножаются в навозе и гниющих органических отходах. Британка уверена, что источником проблемы является скотоводческое хозяйство по соседству, однако, по ее словам, обращения в различные инстанции не принесли результата.

Томас отметила, что укусы мух нанесли серьезный вред домашним животным. По рекомендациям ветеринаров одной из ее собак может потребоваться ампутация части уха из-за осложнений после укусов.

Издание уточняет, что аналогичные жалобы поступают и от других жителей деревни. Один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным, заявил, что в некоторые дни ситуация "напоминает фильм ужасов", а автомобили покрываются мухами за считанные секунды. По его словам, наиболее сильно страдают дома, расположенные ближе всего к ферме.

