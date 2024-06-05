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Полчища комаров атаковали жителей Астаны

Полчища комаров атаковали жителей Астаны , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 00:40 Фото: pixabay
Жители Астаны 5 июня пожаловались на нашествие комаров, сообщает Zakon.kz.

В Казнете появилось видео, на котором видно, как множество комаров облепили москитные сетки и карнизы жилых домов в Астане. Отмечается, что ролик сняли в районе Жагалау.

На другом видео видно, как комарам уже удалось проникнуть в квартиру и "осадить" потолок. 

"Что-то комары разбушевались в Астане этим летом", – подписали видео. 

Вместе с тем, в акимате Астаны сообщили, что в столице продолжаются дезинсекционные работы против комаров и мошек. Там отметили, что они проводятся в 6 туров в течение 15 дней ежемесячно с апреля по сентябрь.

"Отмечаем, что за обработку подъездов и подвалов отвечают КСК и ОСИ/управляющие компании домов. Так как данная территория относится к их компетенции. В ряде домов наблюдается вид комаров – это звонцы. Комары-звонцы – не кусачие насекомые. Их часто путают с обычными комарами из-за их внешнего вида. Взрослые комары-звонцы не питаются и живут от 3 до 7 дней, роятся в большом количестве. Поэтому КСК/ОСИ/управляющим компаниям необходимо своевременно проводить дезинсекцию подъездов и подвалов", – заявили в акимате.

Ранее Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны 5 июня сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Хусейн бен Талал до кольца Жулдыз. 

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