Полчища комаров атаковали жителей Астаны

Жители Астаны 5 июня пожаловались на нашествие комаров, сообщает Zakon.kz.

В Казнете появилось видео, на котором видно, как множество комаров облепили москитные сетки и карнизы жилых домов в Астане. Отмечается, что ролик сняли в районе Жагалау.

На другом видео видно, как комарам уже удалось проникнуть в квартиру и "осадить" потолок.

"Что-то комары разбушевались в Астане этим летом", – подписали видео.

Вместе с тем, в акимате Астаны сообщили, что в столице продолжаются дезинсекционные работы против комаров и мошек. Там отметили, что они проводятся в 6 туров в течение 15 дней ежемесячно с апреля по сентябрь.

"Отмечаем, что за обработку подъездов и подвалов отвечают КСК и ОСИ/управляющие компании домов. Так как данная территория относится к их компетенции. В ряде домов наблюдается вид комаров – это звонцы. Комары-звонцы – не кусачие насекомые. Их часто путают с обычными комарами из-за их внешнего вида. Взрослые комары-звонцы не питаются и живут от 3 до 7 дней, роятся в большом количестве. Поэтому КСК/ОСИ/управляющим компаниям необходимо своевременно проводить дезинсекцию подъездов и подвалов", – заявили в акимате.

Ранее Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны 5 июня сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Хусейн бен Талал до кольца Жулдыз.