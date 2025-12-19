Норвежский королевский дом сообщил о серьезном ухудшении здоровья кронпринцессы
Фото: wikipedia/Метте-Марит
Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит может понадобиться трансплантация легких на фоне хронической болезни, сообщает Zakon.kz.
В пресс-релизе норвежского королевского дома процитировали слова заведующего отделением и профессора пульмонологического факультета Риксхоспиталя в Осло Аре Мартина Хольма.
"Мы приближаемся к моменту, когда необходимо будет провести пересадку легких, и мы делаем необходимые приготовления, чтобы это стало возможным, когда придет время", – говорится в сообщении.
52-летней Метте-Марит диагностировали хронический фиброз легких. Болезнь ей диагностировали в 2018 году. Осенью жене наследника норвежского престола, кронпринца Норвегии Хокона, был проведен ряд обследований, которые выявили серьезное ухудшение состояния здоровья. Когда Метте-Марит будет включена в список ожидания на пересадку жизненно-важного органа, пока не утверждено.
Отметим, что в 2024 году старшего сына норвежской принцессы арестовали по обвинению в двух изнасилованиях.
