#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Мир

Муж сбросил с балкона 10-го этажа 25-летнюю бьюти-блогера

Балкон, город, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 05:40 Фото: pixabay
25-летняя популярная блогер из Бразилии Мария да Сильва была жестоко убита своим 40-летним супругом Алексом Сантушем. Мужчина сбросил жену с балкона 10 этажа их квартиры в Сан-Паулу, сообщает Zakon.kz.

По данным NDTV, инцидент произошел после жаркой ссоры между супругами. Прибывшие спасатели обнаружили горюющего мужчину около тела Марии. Впоследствии он заявил, что его жена покончила с собой. Алекса арестовали лишь через девять дней после инцидента.

Однако полиция утверждает, что запись с камер видеонаблюдения противоречит версии Сантуша. На видеозаписях запечатлено происходящее за несколько минут до смерти.

Сначала подозреваемый избивал свою жену на парковке. Затем он проявлял агрессивное поведение в лифте, где хватал ее за шею. Девушка не хотела выходить из кабины и отчаянно цеплялась за дверь.

Погибшая переехала в Сан-Паулу в поисках новых возможностей. У нее был успешный блог в интернете, где она публиковала материалы о косметике, путешествиях и оздоровлении. У Марии осталась дочь от предыдущих отношений.

Ранее мы сообщали о том, что высота фуры сильно повредила машины в Испании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Девочка сбросилась с 13-го этажа в Алматы
23:41, 13 сентября 2024
Девочка сбросилась с 13-го этажа в Алматы
В Атырау мужчина пытался сброситься с балкона на пятом этаже
22:49, 09 июня 2023
В Атырау мужчина пытался сброситься с балкона на пятом этаже
В Усть-Каменогорске женщина повисла на балконе девятого этажа
19:42, 25 апреля 2023
В Усть-Каменогорске женщина повисла на балконе девятого этажа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: