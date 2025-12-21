Муж сбросил с балкона 10-го этажа 25-летнюю бьюти-блогера

25-летняя популярная блогер из Бразилии Мария да Сильва была жестоко убита своим 40-летним супругом Алексом Сантушем. Мужчина сбросил жену с балкона 10 этажа их квартиры в Сан-Паулу, сообщает Zakon.kz.

По данным NDTV, инцидент произошел после жаркой ссоры между супругами. Прибывшие спасатели обнаружили горюющего мужчину около тела Марии. Впоследствии он заявил, что его жена покончила с собой. Алекса арестовали лишь через девять дней после инцидента.

Однако полиция утверждает, что запись с камер видеонаблюдения противоречит версии Сантуша. На видеозаписях запечатлено происходящее за несколько минут до смерти.

Сначала подозреваемый избивал свою жену на парковке. Затем он проявлял агрессивное поведение в лифте, где хватал ее за шею. Девушка не хотела выходить из кабины и отчаянно цеплялась за дверь.

Погибшая переехала в Сан-Паулу в поисках новых возможностей. У нее был успешный блог в интернете, где она публиковала материалы о косметике, путешествиях и оздоровлении. У Марии осталась дочь от предыдущих отношений.

