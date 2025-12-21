Вооруженное нападение в таверне: около 20 человек попали под обстрел в ЮАР

Фото: pixabay

В ЮАР девять человек погибли и еще 10 получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестными вооруженными людьми в баре недалеко от Йоханнесбурга в золотодобывающем районе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mathrubhumi English со ссылкой на полицию, мотив преступления пока неизвестен. "Некоторые жертвы были застрелены на улицах неизвестными вооруженными людьми без разбора", – заявили в полиции. Отмечается, что это уже вторая подобная стрельба за последнее время. Согласно данным издания, среди погибших оказался водитель онлайн-сервиса вызова такси, находившийся возле бара, и комиссар полиции провинции. Перестрелки в данном районе, пишет портал, – обычное явление, часто спровоцированное бандитским насилием и конкуренцией между неформальными предприятиями. Ранее сообщалось, что на территории авиабазы "Люк" ВВС США в американском штате Аризона произошла стрельба.

