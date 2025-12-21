#Казахстан в сравнении
Мир

Вооруженное нападение в таверне: около 20 человек попали под обстрел в ЮАР

вооруженное нападение в таверне расследуют в ЮАР, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 11:17 Фото: pixabay
В ЮАР девять человек погибли и еще 10 получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестными вооруженными людьми в баре недалеко от Йоханнесбурга в золотодобывающем районе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mathrubhumi English со ссылкой на полицию, мотив преступления пока неизвестен.

"Некоторые жертвы были застрелены на улицах неизвестными вооруженными людьми без разбора", – заявили в полиции.

Отмечается, что это уже вторая подобная стрельба за последнее время.

Согласно данным издания, среди погибших оказался водитель онлайн-сервиса вызова такси, находившийся возле бара, и комиссар полиции провинции.

Перестрелки в данном районе, пишет портал, – обычное явление, часто спровоцированное бандитским насилием и конкуренцией между неформальными предприятиями.

Ранее сообщалось, что на территории авиабазы "Люк" ВВС США в американском штате Аризона произошла стрельба.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Девять человек погибли в результате нападения боевиков на шахту в Перу
15:11, 03 декабря 2023
Девять человек погибли в результате нападения боевиков на шахту в Перу
Девять иностранцев погибли в ходе вооруженного нападения в Иране
20:28, 27 января 2024
Девять иностранцев погибли в ходе вооруженного нападения в Иране
В немецком Гамбурге не менее семи человек погибли в результате стрельбы
03:55, 10 марта 2023
В немецком Гамбурге не менее семи человек погибли в результате стрельбы
