Вооруженное нападение в таверне: около 20 человек попали под обстрел в ЮАР

В ЮАР девять человек погибли и еще 10 получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестными вооруженными людьми в баре недалеко от Йоханнесбурга в золотодобывающем районе, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Mathrubhumi English со ссылкой на полицию, мотив преступления пока неизвестен.
"Некоторые жертвы были застрелены на улицах неизвестными вооруженными людьми без разбора", – заявили в полиции.
Отмечается, что это уже вторая подобная стрельба за последнее время.
Согласно данным издания, среди погибших оказался водитель онлайн-сервиса вызова такси, находившийся возле бара, и комиссар полиции провинции.
Перестрелки в данном районе, пишет портал, – обычное явление, часто спровоцированное бандитским насилием и конкуренцией между неформальными предприятиями.
