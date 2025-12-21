После недавней бури Землю ожидают слабые геомагнитные возмущения
Фото: Telegram/Лаборатория солнечной астрономии
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили землян о том, что в ближайшее время на Солнце ожидаются слабые геомагнитные возмущения, сообщает Zakon.kz.
В Telegram они уточнили, что наблюдаемое незначительное усиление вспышечной активности сконцентрировано преимущественно на левом (восточном) краю Солнца, где сформировалось несколько небольших активных областей. Вчера на Солнце произошли девять вспышек, в том числе одна уровня M (сильная). При этом риски крупных вспышек сейчас отсутствуют, уточнили в Лаборатории.
"Космическая погода 21 декабря 2025 года – слабо возмущенная... Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка – возможны возмущения. Вспышечная активность – слабо повышенная без рисков для Земли", – говорится в сообщении.
По словам ученых, геомагнитная активность сейчас слабо повышена из-за вариаций скорости солнечного ветра, из-за чего в течение суток возможны кратковременные геомагнитные возмущения. На следующей неделе, начиная с 22-23 декабря, возможно воздействие на планету корональной дыры, наблюдающейся сейчас на Солнце.
Отметим, что неделю назад Землю накрыла неожиданная магнитная буря.
