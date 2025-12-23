#Казахстан в сравнении
Мир

"Экстремальное богатство": мировой рейтинг городов по концентрации миллиардеров

Нью-Йорк, Америка, вода, небоскребы, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 07:25 Фото: pixabay
Распределение богатства миллиардеров более сосредоточенно в крупнейших городских центрах. Инфографика, которую составили финансисты ранжирует 20 ведущих городов Земли по числу проживающих в них обладателей миллиардов, сообщает Zakon.kz.

Данные для визуализации предоставлены журналом Forbes и основаны на его ежегодном глобальном рейтинге самых богатых людей мира.

В 2025 году Нью-Йорк с большим отрывом занимает первое место: здесь проживают 109 миллиардеров.

Это результат десятилетий финансового лидерства, мощных потоков глобального капитала, а также высокой концентрации инвестиционных компаний, богатства в сфере недвижимости и штаб-квартир крупнейших корпораций. Ни один другой город даже близко не подходит к этому уровню "плотности" миллиардеров.

  • Занимающий второе место Гонконг отстает от Нью-Йорка более чем на 30 человек, что подчеркивает уникальность нью-йоркской экосистемы богатства.
  • В Москве, которая занимает третье место в рейтинге, проживает 73 миллиардера.
  • Города Азии составляют значительную часть рейтинга. Гонконг, Мумбаи, Пекин, Шанхай, Сингапур и Шэньчжэнь входят в первую десятку. Один только Китай представлен сразу несколькими городами – Пекином, Шанхаем, Шэньчжэнем, Ханчжоу и Гуанчжоу.
  • Индия также выделяется на фоне других стран: Мумбаи и Дели отражают стремительный рост национального класса миллиардеров. Эти города выигрывают за счет быстрого экономического развития, емких внутренних рынков и сильных позиций в технологическом и производственном секторах.
  • Несмотря на усиление Азии, традиционные центры богатства в Европе и Северной Америке сохраняют высокую конкурентоспособность. Лондон, Париж и Милан продолжают быть местом концентрации значительного числа сверхбогатых жителей.
  • За пределами первой двадцатки такие американские города, как Даллас, Чикаго и Палм-Бич, демонстрируют, как миллиардерское богатство распределяется между финансовыми, технологическими, энергетическими и недвижимостными хабами США.

Более компактные, но влиятельные города вроде Пало-Альто подчеркивают непропорционально большую роль технологического сектора в создании новых состояний.

Ранее стало известно, что Казахстан занял 56-е место в рейтинге самых безопасных стран мира.

Аксинья Титова
