"Экстремальное богатство": мировой рейтинг городов по концентрации миллиардеров
Данные для визуализации предоставлены журналом Forbes и основаны на его ежегодном глобальном рейтинге самых богатых людей мира.
В 2025 году Нью-Йорк с большим отрывом занимает первое место: здесь проживают 109 миллиардеров.
Это результат десятилетий финансового лидерства, мощных потоков глобального капитала, а также высокой концентрации инвестиционных компаний, богатства в сфере недвижимости и штаб-квартир крупнейших корпораций. Ни один другой город даже близко не подходит к этому уровню "плотности" миллиардеров.
- Занимающий второе место Гонконг отстает от Нью-Йорка более чем на 30 человек, что подчеркивает уникальность нью-йоркской экосистемы богатства.
- В Москве, которая занимает третье место в рейтинге, проживает 73 миллиардера.
- Города Азии составляют значительную часть рейтинга. Гонконг, Мумбаи, Пекин, Шанхай, Сингапур и Шэньчжэнь входят в первую десятку. Один только Китай представлен сразу несколькими городами – Пекином, Шанхаем, Шэньчжэнем, Ханчжоу и Гуанчжоу.
- Индия также выделяется на фоне других стран: Мумбаи и Дели отражают стремительный рост национального класса миллиардеров. Эти города выигрывают за счет быстрого экономического развития, емких внутренних рынков и сильных позиций в технологическом и производственном секторах.
- Несмотря на усиление Азии, традиционные центры богатства в Европе и Северной Америке сохраняют высокую конкурентоспособность. Лондон, Париж и Милан продолжают быть местом концентрации значительного числа сверхбогатых жителей.
- За пределами первой двадцатки такие американские города, как Даллас, Чикаго и Палм-Бич, демонстрируют, как миллиардерское богатство распределяется между финансовыми, технологическими, энергетическими и недвижимостными хабами США.
Более компактные, но влиятельные города вроде Пало-Альто подчеркивают непропорционально большую роль технологического сектора в создании новых состояний.
