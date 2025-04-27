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Мир

В Каспийском море произошло землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 22:19 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
27 апреля в акватории Каспийского моря было зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана, подземные толчки произошли в 18:13 по местному времени.

Согласно данным Бюро исследования землетрясений, магнитуда сейсмического события составила 3,6, а эпицентр залегал на глубине 58 километров.

Ранее Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) 26 апреля сообщил о регистрации землетрясения на территории Афганистана. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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