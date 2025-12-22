#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Туризм

Пряничный дом из фильма "Один дома" установил рекорд Гиннесса

Рекорд Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 06:22 Фото: Х/DisneyPlus
Disney+ и Hulu зафиксировали мировой рекорд Гиннесса, построив пряничный дом по мотивам дома семьи МакКаллистеров из знаменитого фильма, сообщает Zakon.kz.

Инсталляцию открыли для посетителей в Лос-Анджелесе 18 и 19 декабря 2025 года на пересечении Голливудского бульвара и Вайн-стрит, пишет WDWNT. Судья Книги рекордов Гиннесса Британи Данн подтвердила достижение 18 декабря.

Новый объект превзошел предыдущий рекорд, установленный в 2013 году в Техасе клубом Traditions Club.

Высота пряничного дома составила 7,8 м, ширина – 12,8 метра, длина – 17,6 м. Для сборки использовали более 2,6 тонны пшеничной муки и свыше 4,2 тыс. яиц. Конструкция включает 4,4 тыс. пряничных плиток и около 800 элементов кровли.

Известные жители США принц Гарри и Меган Маркл просят от 100 тыс. долларов за ужин в их компании.

Фото Алия Абди
Алия Абди
