Пряничный дом из фильма "Один дома" установил рекорд Гиннесса

Disney+ и Hulu зафиксировали мировой рекорд Гиннесса, построив пряничный дом по мотивам дома семьи МакКаллистеров из знаменитого фильма, сообщает Zakon.kz.

Инсталляцию открыли для посетителей в Лос-Анджелесе 18 и 19 декабря 2025 года на пересечении Голливудского бульвара и Вайн-стрит, пишет WDWNT. Судья Книги рекордов Гиннесса Британи Данн подтвердила достижение 18 декабря.

Новый объект превзошел предыдущий рекорд, установленный в 2013 году в Техасе клубом Traditions Club.

Disney+ and Hulu recently broke the Guinness World Record for world’s largest gingerbread house! pic.twitter.com/ESHKroiPWz — Matt (@DisneyScoopGuy) December 19, 2025

Высота пряничного дома составила 7,8 м, ширина – 12,8 метра, длина – 17,6 м. Для сборки использовали более 2,6 тонны пшеничной муки и свыше 4,2 тыс. яиц. Конструкция включает 4,4 тыс. пряничных плиток и около 800 элементов кровли.

