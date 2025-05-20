Ученые выяснили еще одну причину, почему человек может страдать бессонницей

Бразильские специалисты доказали, что повышать риск бессонницы могут некоторые особенности личности. Особенно тесно с расстройствами сна связаны высокий уровень эмоциональной нестабильности и тревожность, сообщает Zakon.kz.

Как показало исследование бразильских ученых из Университета Сан-Паулу, участники со стабильным эмоциональным состоянием реже сталкиваются с проблемами засыпания, пишет научный журнал Journal of Sleep Research (JSR).

"В исследовании участвовало 595 взрослых. Половина из них страдала клинически подтвержденной бессонницей, другая – не испытывала проблем со сном. У всех испытуемых оценивали так называемые большую пятерку черт личности: экстраверсию, доброжелательность, открытость, добросовестность и нейротизм. Оказалось, что бессонница чаще встречается у людей с тревожным и неуравновешенным характером, а также низкой доброжелательностью и склонностью к самодисциплине", – говорится в сообщении.

Ученые акцентируют внимание на том, что именно тревожность играет ключевую роль в связи между нейротизмом и нарушением сна. Это значит, что эффективное лечение бессонницы должно учитывать не только сами проблемы со сном, но и психологическое состояние пациента.

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