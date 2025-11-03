Организм сам мешает побороть рак почек, выяснили ученые
Фото: pixabay
Специалисты из Института рака Дана–Фарбер изучили образцы опухолей пациентов с почечно-клеточной карциномой. Оказалось, что гамма-интерферон, белок, с помощью которого иммунная система борется с инфекциями, может помогать раку почки сопротивляться лечению, сообщает Zakon.kz.
Иммунотерапия с использованием ингибиторов контрольных точек направленна на помощь иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Но часть пациентов не всегда реагировала на такое лечение, и причины этого долго оставались неясными, пишет журнал Immunity.
"Оказалось, что активность сигналов гамма-интерферона в определенных иммунных клетках – так называемых миелоидных – была связана с устойчивостью к иммунотерапии. При этом сигналы в других типах клеток подобного эффекта не вызывали", – пишет научное издание.
Результаты проведенных опытов в будущем могут стать основой для создания новых методов диагностики, позволяющих заранее определить, для кого лечение бует неэффективным.
Ранее сообщалось, что в Казахстане прекращено бюджетное финансирование лечения методом томотерапии – технологии точного лучевого облучения для лечения онкологических заболеваний, в том числе у детей.
