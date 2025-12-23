#Казахстан в сравнении
Мир

Жировой айсберг в 100 тонн обнаружили в канализации Лондона

канализация в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 23:49 Фото: pixabay
На востоке Лондона в канализационных трубах рабочие обнаружили жировую пробку, вес которой составляет 100 т, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала LBC, эта пробка в основном состояла из масла и детских влажных салфеток. Как уточняется, она является "внучкой" печально известного жирового айсберга 2017 года в Уайтчепеле, который имел длину 250 м и весил 130 т.

"Недавно обнаруженный жировой айсберг представляет собой твердую массу застывших жиров, масел, смазочных материалов и несмываемых отходов, которая, по оценкам, простирается примерно на 100 м и весит около 100 т", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане из-за ливневой канализации частично перекрыли одну из улиц.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
