Жировой айсберг в 100 тонн обнаружили в канализации Лондона

На востоке Лондона в канализационных трубах рабочие обнаружили жировую пробку, вес которой составляет 100 т, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала LBC, эта пробка в основном состояла из масла и детских влажных салфеток. Как уточняется, она является "внучкой" печально известного жирового айсберга 2017 года в Уайтчепеле, который имел длину 250 м и весил 130 т.

"Недавно обнаруженный жировой айсберг представляет собой твердую массу застывших жиров, масел, смазочных материалов и несмываемых отходов, которая, по оценкам, простирается примерно на 100 м и весит около 100 т", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане из-за ливневой канализации частично перекрыли одну из улиц.