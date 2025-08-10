Врачи назвали объем талии, который указывает на жировую болезнь печени

По мнению специалистов, средняя окружность талии у людей с жировой болезнью печени составляет 100 см у мужчин и 86 см у женщин, сообщает Zakon.kz.

К таким выводам пришли сотрудники двух российских медицинских университетов, пишет "Газета.Ru".

Они выяснили, что у пациентов с данной патологией наблюдается повышенное накопление жира не только в самой печени, но и вокруг органов брюшной полости. Также выявили нарушение обмена холестерина с его накоплением в стенке сосудов.

"Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – патология печени, заключающаяся в избыточном отложении жира в клетках органа, не вызванная употреблением алкоголя. Она является самым распространенным заболеванием печени в мире", – говорится в публикации.

Ученые изучили две группы молодых людей: в первой были пациенты с НАЖБП, а во второй – здоровые. Оказалось, что в первой группе было больше людей с избыточной массой тела и ожирением. Чаще присутствовал отягощенный семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям, гиперурикемии (повышение уровня мочевой кислоты) и гипергликемии (повышение уровня сахара). У этой же группы выявлены более высокие показатели содержания общего и висцерального жира в сравнении с группой без НАЖБП.

"Средний индекс массы тела, выражающий соответствие массы тела и его роста, для первой и второй групп составил 29 и 22,3 кг на квадратный метр. Средняя окружность талии составила 100 и 94 см у мужчин и 86 и 74 см у женщин, соответственно. Наблюдалось повышение соотношения окружности талии и окружности бедер, являющееся также признаком абдоминального (висцерального) ожирения – 0,98 и 0,86. Общая жировая масса групп с НАЖБП и без нее – 27,3 и 14,8 кг, безжировая масса – 55,3 и 44,6 кг. Висцеральный жир, окружающий внутренние органы брюшной полости, – 12,5 и 6,0 условных единиц, масса скелетной мускулатуры – 30,8 и 24,5 кг, соответственно", – рассказал директор Медицинского института НовГУ Василий Чулков.

Также определена разница в уровне базального метаболизма – минимального количества энергии, необходимого организму для поддержания таких функций, как дыхание, кровообращение и переваривание пищи. Для исследуемой группы он составил 1564 килокалории, для контрольной – 1340 килокалорий.

Полученные результаты могут стать основой для программ комплексной терапии ожирения и неалкогольной жировой болезни печени у лиц молодого возраста.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

