Мир

Самолет с ливийским генералом потерпел крушение в Турции: подробности и видео

небо, самолет, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 10:26 Фото: unsplash
Вылетевший из Анкары самолет, на борту которого находился начальник Генерального штаба армии Ливии генерал Мухаммед аль-Хаддад, потерпел крушение, сообщает Zakon.kz.

Обнаружение обломков самолета с ливийской делегацией, разбившегося в провинции Анкара, подтвердил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

"Обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Анкара Эсенбога в Триполи, были обнаружены нашими жандармами в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана", – написал он в соцсети X (Twitter) 23 декабря 2025 года.

Находившиеся на борту начальник Генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли. Об этом заявил глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба.

"Мы получили известие о гибели начальника Генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих", – цитирует его заявление РИА Новости.

По словам госминистра в заседающем в Триполи ПНЕ Ливии Валида аль-Ляфи, причиной крушения самолета могла быть техническая неисправность. Об этом он сказал телеканалу Al-Jazeera.

По факту крушения самолета с ливийской делегацией начато расследование.

"Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением самолета с пассажирами, в том числе начальником Генерального штаба Ливии генералом Мухаммедом Али Ахмедом аль-Хаддадом, который вылетел из аэропорта Анкары Эсенбога и разбился в районе Хаймана", – написал министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в X.

По данным главы Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттина Дурана, на борту разбившегося в Анкаре частного самолета находились семь человек: четыре члена ливийской делегации, включая начальника Генштаба ВС Ливии, и три члена экипажа. Воздушный борт вылетел из аэропорта Эсенбога в 20:17, а в 20:33 сообщил диспетчерской службе о чрезвычайной ситуации, связанной с неисправностью электрооборудования, и запросил экстренную посадку.

"Диспетчерская служба направила самолет обратно в аэропорт Эсенбога, где были приняты необходимые меры. Самолет, начавший снижение для аварийной посадки, исчез с экранов радаров в 20:36, и с тех пор связь с ним была потеряна", – сообщил Дуран в X.

В свою очередь издание Boşuna Tıklama опубликовало видео, на котором показана траектория полета самолета, потерпевшего крушение.

Отмечается, что начальник Генштаба армии Ливии генерал Мухаммед аль-Хаддад был в Анкаре с официальным визитом. 23 декабря он провел переговоры с турецким коллегой Сельчуком Байрактароглу и министром обороны Турции Яшаром Гюлером.

Ранее мы писали, что небо над Анкарой закрыли из-за пропажи самолета с ливийским генералом.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
