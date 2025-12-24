#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев поздравил Алиева с днем рождения и обсудил двустороннее сотрудничество

президенты Казахстана и Азербайджана, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 15:16 Фото: akorda.kz
Сегодня, 24 декабря 2025 года, состоялся телефонный разговор главы Казахстана с президентом Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа.

Кроме того, глава государства подчеркнул особую роль президента Азербайджана в укреплении государственности и суверенитета, обеспечении устойчивого экономического роста и повышении авторитета страны на международной арене.

Далее президенты отметили высокую динамику казахско-азербайджанских отношений, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзничества, включая наращивание сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита Ильхама Алиева в Казахстан 20-21 октября 2025 года.

Собеседники также обсудили ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки.

Днем ранее, 23 декабря, состоялся продолжительный по времени телефонный разговор Токаева с президентом США Дональдом Трампом. Президенты провели обстоятельный обмен мнениями по двусторонней повестке дня и текущей международной ситуации, включая украинскую проблематику.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
