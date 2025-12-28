#Казахстан в сравнении
Мир

Тысячи отдыхающих увидели крушение самолета у популярного пляжа в Бразилии

авиакрушение в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 10:43 Фото: pixabay
В Рио-де-Жанейро сверхлегкий самолет, буксировавший рекламный баннер, упал в море у пляжа Копакабана. Пилот погиб, сообщает Zakon.kz.

По информации Republic World, Cessna 170A, принадлежащий рекламной компании, был замечен пикирующим носом в море недалеко от популярного пляжа. Ситуация шокировала очевидцев и вызвала панику.

Спасательные команды проводят поисковую операцию на месте крушения, используя различное оборудование, включая гидроциклы и надувные лодки, для поиска обломков или жертв. Водолазы также были задействованы для исследования морского дна, а воздушная поддержка обеспечивала обзор ситуации.

Расследованием крушения руководят ВВС Бразилии, официальные лица осматривают обломки. Причина крушения до сих пор неизвестна, но следственная группа изучает обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что бизнес-джет с людьми на борту разбился в Мексике.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
