Тысячи отдыхающих увидели крушение самолета у популярного пляжа в Бразилии

В Рио-де-Жанейро сверхлегкий самолет, буксировавший рекламный баннер, упал в море у пляжа Копакабана. Пилот погиб, сообщает Zakon.kz.

По информации Republic World, Cessna 170A, принадлежащий рекламной компании, был замечен пикирующим носом в море недалеко от популярного пляжа. Ситуация шокировала очевидцев и вызвала панику.

Спасательные команды проводят поисковую операцию на месте крушения, используя различное оборудование, включая гидроциклы и надувные лодки, для поиска обломков или жертв. Водолазы также были задействованы для исследования морского дна, а воздушная поддержка обеспечивала обзор ситуации.

Расследованием крушения руководят ВВС Бразилии, официальные лица осматривают обломки. Причина крушения до сих пор неизвестна, но следственная группа изучает обстоятельства инцидента.

Os Bombeiros confirmaram a localização de um corpo, no mar de Copacabana, por volta das 15h15. O cadáver seria do piloto de um avião de publicidade que caiu na água neste sábado (27).



Banhistas registraram o momento da queda da aeronave. O corpo foi encaminhado ao IML.

