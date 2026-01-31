#Казахстан в сравнении
Советы

Почему магнитные бури опаснее, чем кажется

влияние магнитных бурь на человека, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 15:25 Фото: freepik
Магнитные бури действительно могут отражаться на самочувствии, однако для большинства людей они не представляют серьезной угрозы, сообщает Zakon.kz.

По данным исследований, во время геомагнитных возмущений незначительно возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений, а ухудшение состояния отмечают до 75% людей по всему миру. Об этом пишет РИА новости.

Наиболее чувствительны к магнитным бурям метеозависимые граждане и пациенты с заболеваниями сердца и сосудов. По словам фельдшера Натальи Балан, изменения магнитного поля могут влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также на мозговую деятельность. Даже у здоровых людей в такие дни иногда появляются головные боли, усталость и раздражительность.

Среди самых распространенных симптомов врачи называют:

  • головную боль,
  • бессонницу,
  • слабость,
  • учащенное сердцебиение
  • скачки артериального давления.

В отдельных случаях могут обостряться мигрени, возникать боли в спине и суставах.

Медики советуют в такие периоды контролировать давление, избегать стресса, соблюдать режим сна и не перегружать организм.

Специалисты подчеркивают, что важнейшим фактором остается психологическое состояние: излишняя тревожность и ожидание ухудшения самочувствия нередко усиливают симптомы сильнее самой магнитной бури.

  • Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:
  • Держать давление под контролем.
  • Уточнить схему лечения у врача.
  • Подготовить "тревожный набор" 
  • Беречь нервную систему.
  • Дать организму передышку.

Главное, не накручивать себя. Часто, узнав о магнитных бурях, люди заранее ждут ухудшения состояния, и именно это тревожное ожидание становится причиной плохого самочувствия.

Ранее мы сообщали, что в Японии начнут испытания первой вакцины против смертельно опасного вируса Нипах.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
