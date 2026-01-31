Почему магнитные бури опаснее, чем кажется
По данным исследований, во время геомагнитных возмущений незначительно возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений, а ухудшение состояния отмечают до 75% людей по всему миру. Об этом пишет РИА новости.
Наиболее чувствительны к магнитным бурям метеозависимые граждане и пациенты с заболеваниями сердца и сосудов. По словам фельдшера Натальи Балан, изменения магнитного поля могут влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также на мозговую деятельность. Даже у здоровых людей в такие дни иногда появляются головные боли, усталость и раздражительность.
Среди самых распространенных симптомов врачи называют:
- головную боль,
- бессонницу,
- слабость,
- учащенное сердцебиение
- скачки артериального давления.
В отдельных случаях могут обостряться мигрени, возникать боли в спине и суставах.
Медики советуют в такие периоды контролировать давление, избегать стресса, соблюдать режим сна и не перегружать организм.
Специалисты подчеркивают, что важнейшим фактором остается психологическое состояние: излишняя тревожность и ожидание ухудшения самочувствия нередко усиливают симптомы сильнее самой магнитной бури.
- Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:
- Держать давление под контролем.
- Уточнить схему лечения у врача.
- Подготовить "тревожный набор"
- Беречь нервную систему.
- Дать организму передышку.
Главное, не накручивать себя. Часто, узнав о магнитных бурях, люди заранее ждут ухудшения состояния, и именно это тревожное ожидание становится причиной плохого самочувствия.
