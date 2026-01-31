Почему магнитные бури опаснее, чем кажется

Магнитные бури действительно могут отражаться на самочувствии, однако для большинства людей они не представляют серьезной угрозы, сообщает Zakon.kz.

По данным исследований, во время геомагнитных возмущений незначительно возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений, а ухудшение состояния отмечают до 75% людей по всему миру. Об этом пишет РИА новости.

Наиболее чувствительны к магнитным бурям метеозависимые граждане и пациенты с заболеваниями сердца и сосудов. По словам фельдшера Натальи Балан, изменения магнитного поля могут влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также на мозговую деятельность. Даже у здоровых людей в такие дни иногда появляются головные боли, усталость и раздражительность.

Среди самых распространенных симптомов врачи называют:

головную боль,

бессонницу,

слабость,

учащенное сердцебиение

скачки артериального давления.

В отдельных случаях могут обостряться мигрени, возникать боли в спине и суставах.

Медики советуют в такие периоды контролировать давление, избегать стресса, соблюдать режим сна и не перегружать организм.

Специалисты подчеркивают, что важнейшим фактором остается психологическое состояние: излишняя тревожность и ожидание ухудшения самочувствия нередко усиливают симптомы сильнее самой магнитной бури.

Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:

Держать давление под контролем.

Уточнить схему лечения у врача.

Подготовить "тревожный набор"

Беречь нервную систему.

Дать организму передышку.

Главное, не накручивать себя. Часто, узнав о магнитных бурях, люди заранее ждут ухудшения состояния, и именно это тревожное ожидание становится причиной плохого самочувствия.

Ранее мы сообщали, что в Японии начнут испытания первой вакцины против смертельно опасного вируса Нипах.