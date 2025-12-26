Дональда и Меланию Трамп раскритиковали за праздничное фото

Первую пару Америки осудили в социальных сетях за "депрессивную" рождественскую открытку, сообщает Zakon.kz.

25 декабря Белый дом представил официальный рождественский портрет Дональда и Мелании Трамп. Фотография президента и первой леди США, а также кадры украшенных к празднику залов резиденции появились на официальном сайте Белого дома.

Для портрета супруги выбрали сдержанные и строгие образы. Мелания Трамп предстала в черном платье лаконичного кроя, дополнив образ минималистичными украшениями – серьгами и браслетом. На снимке президент и первая леди держатся за руки.

Фото: whitehouse

В обращении, опубликованном вместе с портретом, чета пригласила американцев посетить праздничную экспозицию под названием "Дом там, где сердце".

"На протяжении почти 250 лет наша нация росла благодаря надеждам и упорному труду семей, которые верили в нечто большее, чем они сами. Их пример вдохновляет нас сегодня, особенно на Рождество, когда мы собираемся с близкими, чтобы праздновать веру, семью и свободу, которые определяют историю нашей страны", – говорится в официальном обращении Белого дома к гражданам США.

При этом под публикацией Белого дома в соцсетях комментаторы отметили, что выражения лиц пары явно не передают праздничного настроения, да и в целом выглядят они так, "будто готовятся к похоронам".

"Как же это чертовски депрессивно", – прокомментировали открытку пользователи.

В начале декабря Мелания Трамп открыто призналась, что сама лично занималась рождественским оформлением Белого дома.